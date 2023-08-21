Генерал Романенко назвав напрямки, через які ЗСУ можуть звільнити Маріуполь

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

На півдні Сили оборони України у перспективі можуть завдавати ударів по ворогу попри сильну систему оборони росіян. Бойові дії тривають здебільшого на Бердянському напрямку, з якого можна вийти на Маріуполь.

Про це заявив ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю OBOZREVATEL, відповідаючи на питання про те, чи можуть українці планувати вихід до узбережжя Азовського моря.

Читайте також:

Перспективні напрямки для ЗСУ

"У перспективі у нас залишається завдавання ударів з боку Сил оборони України наступального характеру на півдні, незважаючи на те, що тут противником створена досить сильна система оборони. Але бойові дії тривають переважно на Бердянському напрямку. До речі, із нього можна виходити на Маріуполь. Ведуться дії на Мелітопольському напрямку. Тобто ймовірність такого виходу є", — наголосив він.

За його словами, ЗСУ можуть просуватися на Херсонському, Мелітопольському, Бердянському напрямках та в районі Вугледару. Ці шляхи є перспективними.

"Однак для того, щоб реалізувати якийсь із них або, можливо, знайти інший, насамперед необхідно знайти слабке місце противника. Він розтягує свої сили по фронту завдовжки півтори тисячі кілометрів і залучає резерви", — пояснив Романенко.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко. Фото: InfoResist

Ненадійний захист неба

Генерал-лейтенант додав, що Україна почала залучати резерви у бойових діях на південних напрямках. Проте їхня кількість не така, як передбачалось, адже наші військові не мають достатньо захисту з неба.

"...Ми не маємо достатнього прикриття зверху, не маємо військової системи ППО, яка має прикривати війська. Активно діє авіація противника, його літаки, бомбардувальники, штурмовики та ударна авіація, ті ж Ка-52, які ми частково збиваємо, але вони всі виконують свої завдання", — зауважив військовий.

На його думку, Маріупольський напрямок не є кращим, ніж інші, оскільки спершу потрібно провести розвідку, після цього зібрати сили, щоб завдавати ударів, застосовуючи вітчизняне озброєння та зброю від партнерів.

Підготовка окупантів

"А далі рухатись на виявленому напрямку — одному чи двох, залежно від того, скільки буде сили. Пробивати коридор у системі оборони противника та вводити резерви. Спочатку оперативні, а якщо справа варта буде того, то й стратегічні. Хоча й супротивник не просто спостерігає за тим, що ми робимо. Він формує свої резерви, залучає їх на сході нашої країни, щоб зупинити наш наступ і просуватися", — наголосив Романенко.

Через це Сили оборони України мають труднощі на Куп'янському та Лиманському напрямках. Попри такі умови, наші воїни намагаються виконувати завдання.

"Навіть якби я міг назвати напрямок головного удару, я б не став цього робити, бо це прерогатива Генерального штабу. Перспективні напрямки ми обговорили, але для того, щоб зробити остаточний вибір, необхідно глибоко знати стан супротивника на той момент — і наша, і розвідка союзників працюють", — запевнив генерал-лейтенант.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі окупанти готуються до того, щоб "захищатися" під час контрнаступу ЗСУ, окопуючись та будуючи оборонні укріплення. Однак, відступаючи, росіяни збираються знищувати місто, щоб не дати українським захисникам закріпитися під час вуличних боїв.