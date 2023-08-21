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Генерал Романенко назвал направления, по которым ВСУ могут освободить Мариуполь

21 августа 2023 17:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Генерал Романенко назвал направления, по которым ВСУ могут освободить Мариуполь
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На юге Силы обороны Украины в перспективе могут наносить удары по врагу, несмотря на сильную систему обороны россиян. Боевые действия продолжаются в основном на Бердянском направлении, из которого можно выйти на Мариуполь.

Об этом заявил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZREVATEL, отвечая на вопрос о том, могут ли украинцы планировать выход на побережье Азовского моря.

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Перспективные направления для ВСУ

"В перспективе у нас остается нанесение ударов со стороны Сил обороны Украины наступательного характера на юге, несмотря на то, что здесь противником создана достаточно сильная система обороны. Но боевые действия продолжаются преимущественно на Бердянском направлении. Кстати, с него можно выходить на Мариуполь. Ведутся действия на Мелитопольском направлении. То есть вероятность такого выхода есть", — подчеркнул он.

По его словам, ВСУ могут продвигаться на Херсонском, Мелитопольском, Бердянском направлениях и в районе Угледара. Эти пути перспективны.

"Однако для того, чтобы реализовать какой-то из них или, возможно, найти другой, прежде всего, необходимо найти слабое место противника. Он растягивает свои силы по фронту длиной в полторы тысячи километров и привлекает резервы", — объяснил Романенко.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко дал комментарий по поводу нового формата вместо АТО на Донбассе
Генерал-лейтенант Игорь Романенко. Фото: InfoResist

Ненадежная защита неба

Генерал-лейтенант добавил, что Украина начала привлекать резервы в боевых действиях по южным направлениям. Однако их количество не такое, как предполагалось, ведь у наших военных нет достаточной защиты с неба.

"...У нас нет достаточного прикрытия сверху, нет военной системы ПВО, которая должна прикрывать войска. Активно действует авиация противника, его самолеты, бомбардировщики, штурмовики и ударная авиация, те же Ка-52, которые мы частично сбиваем, но они все выполняют свои задачи", — отметил военный.

По его мнению, Мариупольское направление не лучше, чем другие, поскольку сначала нужно провести разведку, после этого собрать силы, чтобы наносить удары, применяя отечественное вооружение и оружие от партнеров.

Подготовка оккупантов

"А дальше двигаться на выявленном направлении — одном или двух, в зависимости от того, сколько будет сил. Пробивать коридор в системе обороны противника и вводить резервы. Сначала оперативные, а если дело стоит того, то и стратегические. Хотя и противник не просто наблюдает за тем, что мы делаем. Он формирует свои резервы, привлекает их на востоке нашей страны, чтобы остановить наше наступление и продвигаться", — подчеркнул Романенко.

Поэтому Силы обороны Украины испытывают трудности на Купянском и Лиманском направлениях. Несмотря на такие условия, наши воины пытаются выполнять задачи.

"Даже если бы я мог назвать направление главного удара, я бы не стал этого делать, потому что это прерогатива Генерального штаба. Перспективные направления мы обсудили, но для того чтобы сделать окончательный выбор, необходимо глубоко знать состояние противника на тот момент — и наша, и разведка союзников работают", — заверил генерал-лейтенант.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе оккупанты готовятся к тому, чтобы "защищаться" во время контрнаступления ВСУ, окапываясь и строя оборонительные укрепления. Однако отступая, россияне собираются уничтожать город, чтобы не дать украинским защитникам закрепиться во время уличных боев.

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