Андрющенко розповів, як окупанти планують "захищатися" під час наступу ЗСУ у Маріуполі

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Фото: скриншот

У тимчасово окупованому Маріуполі окупанти готуються до того, щоб "захищатися" під час контрнаступу ЗСУ, окопуючись та будуючи оборонні укріплення. Однак, відступаючи, росіяни збираються знищувати місто, щоб не дати українським захисникам закріпитися під час вуличних боїв.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко ефірі телемарафону.

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За словами Андрющенко, росіяни будують досить потужну оборону у тимчасово окупованому Маріуполі. Окрім цього, вони постійно тренуються у місцях, де окопалися.

"Справжня підготовка російських військ до оборони Маріуполя дійсно потужна. Наприклад, по всьому периметру, за виключенням Новоазовського напрямку в бік Росії, вони окопалися досить потужно. Є укріплення в середині міста — це здебільшого мости і місця, де найбільше вірогідне форсування річок Кальчик і Кальміус", — каже Андрющенко.

За наявною інформацією, окупанти збираються знищувати "квартал за кварталом" під час свого відступу з метою не допустити закріпитися ЗСУ під час вуличних боїв.

Нагадаємо, що після звільнення від російських окупантів Маріуполь потрібно буде відбудовувати "з нуля". Росія під виглядом "відбудови" продовжує лише руйнувати місто.

Додамо, раніше російські окупанти почали чергову хвилю виселення мешканців Маріуполя. Цього разу в Приморському районі міста.