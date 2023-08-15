Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Андрющенко розповів, як окупанти планують "захищатися" під час наступу ЗСУ у Маріуполі arrow

Андрющенко розповів, як окупанти планують "захищатися" під час наступу ЗСУ у Маріуполі

15 серпня 2023 22:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Андрющенко розповів, як окупанти планують "захищатися" під час наступу ЗСУ у Маріуполі
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У тимчасово окупованому Маріуполі окупанти готуються до того, щоб "захищатися" під час контрнаступу ЗСУ, окопуючись та будуючи оборонні укріплення. Однак, відступаючи, росіяни збираються знищувати місто, щоб не дати українським захисникам закріпитися під час вуличних боїв.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко ефірі телемарафону. 

Читайте також:

Що сказав Андрющенко

За словами Андрющенко, росіяни будують досить потужну оборону у тимчасово окупованому Маріуполі. Окрім цього, вони постійно тренуються у місцях, де окопалися. 

"Справжня підготовка російських військ до оборони Маріуполя дійсно потужна. Наприклад, по всьому периметру, за виключенням Новоазовського напрямку в бік Росії, вони окопалися досить потужно. Є укріплення в середині міста — це здебільшого мости і місця, де найбільше вірогідне форсування річок Кальчик і Кальміус", — каже Андрющенко. 

За наявною інформацією, окупанти збираються знищувати "квартал за кварталом" під час свого відступу з метою не допустити закріпитися ЗСУ під час вуличних боїв. 

Нагадаємо, що після звільнення від російських окупантів Маріуполь потрібно буде відбудовувати "з нуля". Росія під виглядом "відбудови" продовжує лише руйнувати місто.

Додамо, раніше російські окупанти почали чергову хвилю виселення мешканців Маріуполя. Цього разу в Приморському районі міста.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Головні новини України 15 серпня: ранковий обстріл України та черги на кордоні

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз