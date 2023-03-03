Генерал Сырский приехал в Бахмут: какая сейчас ситуация в городе
Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский приехал в город Бахмут. Там он пообщался с военными по вопросам повышения обороноспособности на линии фронта.
Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск.
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Ситуация в Бахмуте
Как говорится в сообщении, россияне не оставляют надежды захватить Бахмут и продолжают накапливать силы, чтобы захватить город.
"На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК "Вагнера" и других регулярных частей армии рф. Интенсивные бои ведутся в самом городе и вокруг него", — говорится в сообщении.
Сообщается, что Сырский заслушал доклады командиров о положении дел в подчиненных подразделениях и ознакомился с проблемными вопросами повышения обороноспособности украинских подразделений на линии фронта.
Напомним, Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Герой Украины генерал-полковник Александр Сырский оценил ситуацию в Бахмуте. По его словам, ситуация в районе напряженная.