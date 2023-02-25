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Сирський відвідав військові частини у гарячих точках та підтримав захисників Бахмута

25 лютого 2023 16:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Генерал-полковник Олександр Сирський
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Генерал-полковник Олександр Сирський, який є командувачем Східного угрупування військ, відвідав військові частини, які відповідають за захист Бахмута та його прилеглої території. Під час візиту військовий перевірив стан підлеглих підрозділів, вислухав проблеми, висловлені командирами підрозділів, надав допомогу у вирішенні цих проблем та висловив свою підтримку військовослужбовцям, які мужньо пручаються нападам противника.

Про це пише Military Media Center.

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Візит Сирського до військових частин

Основний фокус російських окупантів нині зосереджений на захопленні Бахмута. Бої продовжуються навколо міста та на його околицях. Командувач провів огляд стану справ та вжив заходів щодо зміцнення оборони міста.

Після огляду військових частин генерал-полковник Сирський висловив свою подяку всім захисникам, відзначивши їхню надзвичайну стійкість і героїзм. Він також нагородив найкращих захисників цінними подарунками, щоб визнати їхню видатну роботу.

Загалом відвідування командувача Східного угрупування військ означало підтримку для військовослужбовців, які борються за свою країну. Він виявив свою зацікавленість у їхньому добробуті та готовності до бою та пообіцяв продовжити надавати підтримку та допомогу в майбутньому.

Сирський

Сирський

Нагадаємо, що ситуація в Бахмуті напружена і важка, ворог веде цілодобові атаки, намагаючись пролізти та обійти позиції ЗСУ з півдня та півночі. Бої продовжуються на околицях міста, але місто під контролем України завдяки насамперед українській піхоті.

За словами керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, російські війська поблизу Бахмута змінюють тактику. Вони кидають у бій піхоту, а чи не артилерію, чи іншу техніку. Ворог має намір вийти на адмінкордон Донецької та Луганської областей до 31 березня 2023 року.

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