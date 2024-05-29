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Генпрокутратура не знайшла винного у смерті бійців 128 бригади

29 травня 2024 17:15
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Кінці у воду — справа про смерть бійців 128 бригади ЗСУ розвалилася в суді
Зварище після удару по бійцям 128 бригади на Запоріжжі. Фото ілюстративне: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Справа про смерть військовослужбовців 128 гірсько-штурмової бригади ЗСУ у Запоріжжі розвалилася в суді. Правоохоронці за півроку так і не змогли встановити особу зрадника, який міг навести російську ракету "Іскандер" на розташування бійців.

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на запит до Офісу генерального прокурора.

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Як стало відомо, слідство за весь час розслідування не вручило підозри жодній особі, яка може бути причетна до загибелі військовослужбовців.

"У зазначеному кримінальному провадженні проводиться комплекс слідчих та процесуальних дій з метою забезпечення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин скоєння кримінальних правопорушень та закінчення досудового розслідування у розумні строки", — йдеться у відповіді виданню від пресслужби Генпрокуратури.

  • гпу 12 бригада зсу
    Відповідь від Генпрокуратури. Джерело: Главком
  • 12 бригада зсу хто зрадив
    Відповідь від Генпрокуратури. Джерело: Главком
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Видання пише, що після ознайомлення з матеріалами справи, слідчі ДБР вилучили мобільний телефон та два ноутбуки у командира реактивної артбатареї, заявивши, що там встановлена шпигунська програма, за допомогою якої могла бути передана про дислокацію бійців. 

Також додається, що  було допитано заступника командира розвідроти з морально-психологічного забезпечення, який знав про нагородження військових торік на початку листопада. Він заявив, що у середині жовтня 2023 року у нього виникли проблеми зі входом до месенджеру Signal, де публікувалися дані про нагороджених. Коли він змінив нову сім-карту, і зайшов до акаунту, то в його обліковому записі з його попереднім номером змінився нікнейм на ivan75hz, хоча сам офіцер його не змінював. 

Водночас проти командира 128 бригади, полковника Дмитра Лисюка було складено протокол про військову бездяльність, звинувативши його в тому, що протягом чотирьох днів він не повідомив про загибель військових керівнику Запорізької спецпрокуратури у сфері оборони. Як зазначається, суд закрив справу, навіть не розглянувши,  оскільки прокуратура не надала ані розповідей свідків, ані свідчень Лисюка.

Удар по 128 бригаді — що відомо

Нагадаємо, у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета "Іскандер" поцілила по скупченню військових 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. яких вишикували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії.

На Закарпатті відразу оголосили триденну жалобу за воїнами, а згодом стало відомо, що Дмитро Лисюк, який зібрав бійців на нагородження, не з'явився на захід. Бійці чекали його понад пів години, а тоді стався приліт. 

суд
скандал
смерть
ЗСУ
Запоріжжя
Україна
Офіс генерального прокурора
війна в Україні

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