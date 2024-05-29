Концы в воду — дело о смерти бойцов 128 бригады ВСУ развалилось в суде

Пепелище после удара по бойцам 128 бригады в Запорожье. Фото иллюстративное: соцсети

Дело о смерти военнослужащих 128 горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожье развалилось в суде. Правоохранители за полгода так и не смогли установить личность изменника, который мог навести российскую ракету "Искандер" на расположение бойцов.

Об этом сообщает " Главком " со ссылкой на запрос в Офис генерального прокурора.

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Как стало известно, следствие за все время расследования не вручило подозрения ни одному лицу, которое может быть причастно к гибели военнослужащих.

"В указанном уголовном производстве проводится комплекс следственных и процессуальных действий с целью обеспечения полного, всестороннего, эффективного и беспристрастного исследования обстоятельств совершения уголовных правонарушений и окончания досудебного расследования в разумные сроки", — говорится в ответе изданию от пресс-службы Генпрокуратуры.

Ответ от Генпрокуратуры. Источник: Главком

Ответ от Генпрокуратуры. Источник: Главком 1/2 ​ 2

Издание пишет, что после ознакомления с материалами дела следователи ГБР изъяли мобильный телефон и два ноутбука у командира реактивной артбатареи, заявив, что там установлена шпионская программа, с помощью которой могла быть передана о дислокации бойцов.

Также добавляется, что был допрошен замком разведроты по морально-психологическому обеспечению, знавший о награждении военных в прошлом году в начале ноября. Он заявил, что в середине октября 2023 года у него возникли проблемы со входом в мессенджер Signal, где публиковались данные о награжденных. Когда он сменил новую сим-карту, и зашел в аккаунт, то в его аккаунте с его предыдущим номером сменился никнейм на ivan75hz, хотя сам офицер его не менял.

В то же время против командира 128 бригады полковника Дмитрия Лысюка был составлен протокол о военном бездействии, обвинив его в том, что в течение четырех дней он не сообщил о гибели военных руководителю Запорожской спецпрокуратуры в сфере обороны. Как отмечается, суд закрыл дело, даже не рассмотрев, поскольку прокуратура не предоставила ни свидетельских рассказов, ни показаний Лысюка.

Удар по 128 бригаде – что известно

Напомним, в прифронтовом селе в Запорожье российская ракета "Искандер" попала по скоплению военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. которых выстроили для торжеств ко Дню ракетных войск и артиллерии.

На Закарпатье сразу объявили трехдневный траур о воинах, а впоследствии стало известно, что Дмитрий Лысюк, собравший бойцов на награждение, не явился на мероприятие. Бойцы ждали его больше получаса, а потом произошел прилет.