Генштаб назвав ім'я українського військового, якого розстріляли росіяни

Росіяни розстріляли полоненого українця

Українським військовополоненим, якого російські військові розстріляли після того, як він промовив "Слава Україні!", за попередніми даними, є Тимофій Шадура. Він служив у 30 окремій механізованій бригаді ім. князя Костянтина Острозького.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Що відомо про загиблого

"За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького Тимофій Миколайович Шадура", — повідомили у Генштабі.

У військовому відомстві наголосили, що розстріл беззбройного полоненого — цинічне й зухвале нехтування Нормами міжнародного гуманітарного права та звичаїв війни.

"Так вчиняють нікчемні вбивці, але не воїни. Російські окупанти вкотре засвідчили, що головною їхньою метою в Україні є лише звіряче винищення українців", — наголошується у повідомленні.

У Генштабі додали, що особу мужнього українського воїна попередньо встановлено. Остаточну відповідь дадуть відповідні експертизи.

"Жодна смерть нашого воїна не залишиться без відплати. Але ми зробимо це у законний та справедливий спосіб — на полі бою, в суді або в міжнародному трибуналі. З холодною головою, з дотриманням правил", — наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, раніше було оприлюднене відео, як після проголошення фрази "Слава Україні" окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого.

Президент Володимир Зеленський прокоментував відео, як російські окупанти цинічно розстріляли українського військового за слова "Слава Україні". Він наголосив, що кожен російський військовий, який прийшов в Україну, неодмінно відповідатиме за це.