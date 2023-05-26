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Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

26 мая 2023 07:29
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты
Обстрел из РСЗО. Фото: росСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В ночь на 26 мая российские оккупационные войска пытались нанести очередной авиационный удар "шахедами" по Украине. Следовательно, за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных удара.

Об этом сообщает Генштаб в своем ежедневном своде.

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Во время ночных обстрелов российским оккупационным войскам удалось попасть ракетой из С-300 по дамбе в районе Карловки Донецкой области. Вследствие этого есть большая угроза подтопления других находящихся рядом населенных пунктов.

Отмечается, что в течение ночи враг нанес 55 авиационных ударов. Также были применены 36 иранских ударных БПЛА Shahed, однако все воздушные цели были уничтожены. Зафиксированы и 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Генштаб предостерегает: вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Оперативная ситуация на фронтах

Генштаб сообщает, что российские войска продолжают сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки произошло 22 боевых столкновения.

В Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Нанес авиаудары возле Чайковки и Кисловки Харьковской области. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Тополи, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Западное, Кисловка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

В Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Здесь же, но возле Ивано-Даревки Донецкой области нанес авиаударов.

На Бахмутском направлении в течение суток противник продолжает вести наступательные действия в районе Бахмута. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Красногоровки. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки и Водяного. Совершил артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Первомайского и Карловки Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг задействовал для ударов авиацию. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Марьинке и Победе Донецкой области.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов, на Шахтерском направлении оккупанты обстреляли, в частности Угледар, Пречистовку и Новоселку, на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Напомним, ранее мы писали, за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по российским оккупантам. Кроме того, украинские защитники сбили вражеский самолет Су-25.

Добавим, Вооруженные Силы Украины продолжают беспощадно уничтожать российского врага. В сети появилось полуминутное видео того, как мужественные украинские защитники сводной тактической группы "Адам" навсегда "ликвидируют" противника из воздуха.

 

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