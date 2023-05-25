Сирський показав, як ЗСУ нищать ворога з повітря

Командувач Сухопутними військами Збройних Сил України Олександр Сирський Фото: Сухопутні війська ЗС України

Збройні Сили України продовжують нещадно нищити російського ворога. У мережі зʼявилось півторихвилинне відео того, як мужні українські захисники зведеної тактичної групи "Адам" назавжди "ліквідовують" противника з повітря.

Відео опублікував на своїй Telegram-сторінці командувач Сухопутними військами Збройних Сил України Олександр Сирський.

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Олександр Сирський опублікував відео, зняте з дрону на східному фланзі фронту. На публікації видно стовпці диму від подарунку військових зведеної тактичної групи "Адам" у вигляді "прильотів" по місцях дислокації російських військ.

ЗСУ бʼють чітко і відразу в ціль. Можна лиш уявити, що залишилось від російських окупантів. Попіл та й годі.

"Зведена тактична група "Адам" проводить санітарну обробку території від російських орків. Якісна робота", — написав Сирський.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку контрнаступ проводять підрозділи 10-ої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Вони зачищають територію, знищуючи російських окупантів.

Також ми писали, Сирський розповів, що оборонна операція українських захисників в Бахмуті триває. Попри те, що ЗСУ зараз контролюють незначну частину міста, значення її оборони не втрачає своєї актуальності.

Додамо, авіація Сил оборони за останню добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабуЗбройних Сил України.