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За минулу добу ЗСУ збили Су-25 та завдали 5 ударів по окупантах, — Генштаб

26 травня 2023 06:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
За минулу добу ЗСУ збили Су-25 та завдали 5 ударів по окупантах, — Генштаб
Українські захисники атакують ворожі цілі. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

За минулу добу авіація Сил оборони завдала 5 ударів по російських окупантах. Крім того, українські захисники збили ворожий літак Су-25.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ

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"Українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, одну радіолокаційну станцію та два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 25 травня прессекретар Нацгвардії України Сергій Шенклян повідомив, що "запорізький месник" повернувся. За його словами, українські захисники збили одразу два ворожі літаки.

Також ми повідомляли, що Збройні Сили України продовжують нещадно нищити російського ворога. У мережі зʼявилось півторихвилинне відео того, як мужні українські захисники зведеної тактичної групи "Адам" назавжди "ліквідовують" противника з повітря.

Додамо, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що найгарячішими напрямками є Бахмутський та Куп’янський, де росіяни намагаються атакувати.

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