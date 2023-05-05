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Генштаб оприлюднив дані про нові удари ЗСУ по окупантах

5 травня 2023 19:19
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Генштаб оприлюднив дані про нові удари ЗСУ по окупантах
Авіація Сил оборони України. Фото: Генштаб ЗСУ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Триває 436 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зосередження озброєння та військової техніки окупантів, склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, засоби протиповітряної оборони та ще декілька важливих цілей противника.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Генштаб повідомляє, що Авіація Сил оборони за останню добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. 

Крім цього, сьогодні вночі, було збито два ворожих БпЛА типу "Shahed-136/131".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

  • 5 районів зосередження озброєння та військової техніки
  • 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів
  • 1 засіб протиповітряної оборони
  • ще 5 важливих цілей противника

Нагадаємо, що окупанти не відмовляються від планів щодо окупації та терору нашої держави. Лише за останню добу російські війська обстріляли Україну майже 50 разів.

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