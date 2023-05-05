Генштаб оприлюднив дані про нові удари ЗСУ по окупантах

Авіація Сил оборони України. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 436 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зосередження озброєння та військової техніки окупантів, склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, засоби протиповітряної оборони та ще декілька важливих цілей противника.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Генштаб повідомляє, що Авіація Сил оборони за останню добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Крім цього, сьогодні вночі, було збито два ворожих БпЛА типу "Shahed-136/131".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

5 районів зосередження озброєння та військової техніки

3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів

1 засіб протиповітряної оборони

ще 5 важливих цілей противника

Нагадаємо, що окупанти не відмовляються від планів щодо окупації та терору нашої держави. Лише за останню добу російські війська обстріляли Україну майже 50 разів.