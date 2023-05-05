Генштаб оприлюднив дані про нові удари ЗСУ по окупантах
Триває 436 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зосередження озброєння та військової техніки окупантів, склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, засоби протиповітряної оборони та ще декілька важливих цілей противника.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Наші удари
Генштаб повідомляє, що Авіація Сил оборони за останню добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.
Крім цього, сьогодні вночі, було збито два ворожих БпЛА типу "Shahed-136/131".
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:
- 5 районів зосередження озброєння та військової техніки
- 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів
- 1 засіб протиповітряної оборони
- ще 5 важливих цілей противника
Нагадаємо, що окупанти не відмовляються від планів щодо окупації та терору нашої держави. Лише за останню добу російські війська обстріляли Україну майже 50 разів.