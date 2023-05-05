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Скільки разів окупанти обстріляли Україну за добу

5 травня 2023 18:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Скільки разів окупанти обстріляли Україну за добу
Реактивна артилерія ворога веде вогонь. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Окупанти не відмовляються від планів щодо окупації та терору нашої держави. Лише за останню добу російські війська обстріляли Україну майже 50 разів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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"Сьогодні противник завдав два ракетних, 26 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", — розповіли у Генштабі

Внаслідок російського терору постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Окрім того, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Нагадаємо, у п'ятницю, 5 травня, окупанти обстріляли ракетами С-300 міста Слов’янськ і Краматорськ Донецької області. Ворог атакував промислові підприємства. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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