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Генштаб обнародовал данные о новых ударах ВСУ по оккупантам

5 мая 2023 19:19
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Генштаб обнародовал данные о новых ударах ВСУ по оккупантам
Авиация сил обороны Украины. Фото: Генштаб ВСУ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Продолжаются 436 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили сосредоточение вооружения и военной техники оккупантов, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, средства противовоздушной обороны и еще несколько важных целей противника.

Об этом информирует Генштаб ВСУ.

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Генштаб сообщает, что Авиация Сил обороны за последние сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Кроме этого, сегодня ночью, были сбиты два вражеских БпЛА типа "Shahed-136/131".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

  • 5 районов сосредоточения вооружения и военной техники
  • 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов
  • 1 средство противовоздушной обороны
  • еще 5 важных целей противника

Напомним, что оккупанты не отказываются от планов по оккупации и террору нашего государства. Только за последние сутки российские войска обстреляли Украину почти 50 раз.

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