Генштаб обнародовал данные о новых ударах ВСУ по оккупантам

Авиация сил обороны Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются 436 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили сосредоточение вооружения и военной техники оккупантов, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, средства противовоздушной обороны и еще несколько важных целей противника.

Об этом информирует Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Наши удары

Генштаб сообщает, что Авиация Сил обороны за последние сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Кроме этого, сегодня ночью, были сбиты два вражеских БпЛА типа "Shahed-136/131".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

5 районов сосредоточения вооружения и военной техники

3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов

1 средство противовоздушной обороны

еще 5 важных целей противника

Напомним, что оккупанты не отказываются от планов по оккупации и террору нашего государства. Только за последние сутки российские войска обстреляли Украину почти 50 раз.