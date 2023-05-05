Генштаб обнародовал данные о новых ударах ВСУ по оккупантам
Продолжаются 436 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили сосредоточение вооружения и военной техники оккупантов, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, средства противовоздушной обороны и еще несколько важных целей противника.
Об этом информирует Генштаб ВСУ.
Наши удары
Генштаб сообщает, что Авиация Сил обороны за последние сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
Кроме этого, сегодня ночью, были сбиты два вражеских БпЛА типа "Shahed-136/131".
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:
- 5 районов сосредоточения вооружения и военной техники
- 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов
- 1 средство противовоздушной обороны
- еще 5 важных целей противника
Напомним, что оккупанты не отказываются от планов по оккупации и террору нашего государства. Только за последние сутки российские войска обстреляли Украину почти 50 раз.