Генштаб оприлюднив нові дані про втрати ворога

Збройні сили України на полі бою. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 461 день повномасштабного вторгнення РФ. Російські війська не покидають спроб захопити Україну навіть при великих втратах. За минулу добу, 29 травня, було ліквідовано понад 400 окупантів та майже 40 безпілотників.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога

За минулу добу збройні сили України ліквідували 410 російський військових. Силами ППО збито 38 безпілотників та крилаті ракети — 51 одиниця.

Крім цього ЗСУ ліквідували один танк, дві бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем, одну систему ППО, 12 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та одну одиницю спецтехніки.

Дані за весь час війни

Втрати ворога з 24.02.22 по 30.05.23:

особовий склад — 207440 (+410) осіб

танки — 3802 (+1) одиниці

бойові броньовані машини — 7469 (+2) одиниць

артилерійські системи — 3445 (+10) одиниць

РСЗВ — 575 (+0) одиниць

засоби ППО — 332 (+1) одиниці

літаки — 313 (+0) одиниць

гелікоптери — 298 (+0) одиниць

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3092 (+38) одиниці

крилаті ракети — 1107 (+51) одиниць

кораблі /катери — 18 (+0) одиниць

автомобільна техніка та автоцистерни — 6219 (+12) одиниць

спеціальна техніка — 454 (+1) одиниці.

Загальні бойові втрати РФ. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що за 28 травня Збройні сили України знищили рекордну кількість ворожих безпілотників. Окрім того, українській бійці ліквідували понад 400 загарбників.