ЗСУ знищили за добу рекордну кількість ворожих безпілотників, — Генштаб
За попередню добу, 28 травня, Збройні сили України знищили рекордну кількість ворожих безпілотників. Окрім того, українській бійці ліквідували понад 400 загарбників.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Скільки військових РФ втратила за добу
За 28 травня українські захисники знищили на фронтах війни 430 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили чотири танки, 11 бронемашин, десять артилерійських систем і 61 безпілотник різних типів.
Втрати окупантів від початку війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 207 030 (+430) осіб ліквідовано;
- танків — 3 801 (+4) од.;
- бойових броньованих машин — 7 467 (+11) од.;
- артилерійських систем — 3 435 (+10) од.;
- РСЗВ — 575 (+1) од.;
- засобів ППО — 331 (+2) од.;
- літаків — 313 (+0) од.;
- гелікоптерів — 298 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 054 (+61) од.;
- крилатих ракет — 1056 (+0) од.;
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 207 (+15) од.;
- спеціальної техніки — 453 (+2) од.
Нагадаємо, нещодавно бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ефектно знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град". Українські військові змогли ліквідувати ворожу техніку всього двома влучними пострілами.
Окрім того, на Донеччині українські прикордонники разом із десантниками знищили польовий склад окупантів. Окрім боєприпасів, також самоліквідувались п'ять загарбників.