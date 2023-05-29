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ЗСУ знищили за добу рекордну кількість ворожих безпілотників, — Генштаб

29 травня 2023 08:35
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ЗСУ знищили за добу рекордну кількість ворожих безпілотників, — Генштаб
Український військовий збиває ворожі дрони. Фото: Генштаб
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За попередню добу, 28 травня, Збройні сили України знищили рекордну кількість ворожих безпілотників. Окрім того, українській бійці ліквідували понад 400 загарбників.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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За 28 травня українські захисники знищили на фронтах війни 430 російських окупантів. 

Крім того, росіяни втратили чотири танки, 11 бронемашин, десять артилерійських систем і 61 безпілотник різних типів.

Втрати окупантів від початку війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 207 030 (+430) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 801 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 467 (+11) од.;
  • артилерійських систем — 3 435 (+10) од.;
  • РСЗВ — 575 (+1) од.;
  • засобів ППО — 331 (+2) од.;
  • літаків — 313 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 298 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 054 (+61) од.;
  • крилатих ракет — 1056 (+0) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 207 (+15) од.;
  • спеціальної техніки — 453 (+2) од.
скріншот
Втрати російської армії на 29 травня 2023 року Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ефектно знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град". Українські військові змогли ліквідувати ворожу техніку всього двома влучними пострілами.

Окрім того, на Донеччині українські прикордонники разом із десантниками знищили польовий склад окупантів. Окрім боєприпасів, також самоліквідувались п'ять загарбників.

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