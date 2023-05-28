Генштаб оприлюднив відкориговані дані про втрати Росії
Збройні сили України щоденно нищать ворога. Лише за останню добу росіяни втратили 400 своїх бійців та десятки одиниць військової техніки.
Про це повідомляють в Генштабі ЗСУ.
Скільки військових РФ втратила за добу
У Генштабі зауважили, що втрати за минулу добу подаються з урахуванням вчорашнього коригування.
За 27 травня українські захисники знищили на фронтах війни 400 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили три танки, сім бронемашин, 11 артилерійських систем і три безпілотники різних типів.
Втрати окупантів від початку війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 206 600 (+400) осіб ліквідовано;
- танків — 3 797 (+3) од.;
- бойових броньованих машин — 7 456 (+7) од.;
- артилерійських систем — 3 425 (+11) од.;
- РСЗВ — 574 (+0) од.;
- засобів ППО — 329 (+0) од.;
- літаків — 313 (+0) од.;
- гелікоптерів — 298 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 993 (+3) од.;
- крилатих ракет — 1056 (+0) од.;
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 192 (+9) од.;
- спеціальної техніки — 451 (+2) од.
У порівнянні з даними, які Генштаб ЗСУ публікував вчора, 27 травня, дещо зменшилася кількість знищених танків. Водночас побільшало знищених літаків і гелікоптерів, а також крилатих ракет.
Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України вніс коригування до звіту про загальні втрати противника на основі нових розвідувальних даних. В армійському штабі уточнили, що втрати, які противник зазнав 27 травня, будуть включені до вже відкоригованого сьогоднішнього звіту.