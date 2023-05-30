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Генштаб обнародовал новые данные о потерях врага

30 мая 2023 09:42
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Генштаб обнародовал новые данные о потерях врага
Вооруженные силы Украины в поле боя. Фото: Генштаб ВСУ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Продолжается 461 день полномасштабного вторжения РФ. Российские войска не оставляют попыток захватить Украину даже при больших потерях. За минувшие сутки, 29 мая, было ликвидировано более 400 оккупантов и почти 40 беспилотников.

Об этом информирует Генштаб ВСУ.

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Потери врага

За минувшие сутки вооруженные силы Украины ликвидировали 410 российских военных. Силами ПВО сбиты 38 беспилотников и крылатые ракеты — 51 единица.

Кроме этого, ВСУ ликвидировали один танк, две боевые бронированные машины, 10 артиллерийских систем, одну систему ПВО, 12 единиц автомобильной техники и автоцистерн и одну единицу спецтехники.

Данные за все время войны

Потери врага с 24.02.22 по 30.05.23:

  • личный состав — 207440 (+410) человек
  • танки — 3802 (+1) единицы
  • боевые бронированные машины — 7469 (+2) единиц
  • артиллерийские системы — 3445 (+10) единиц
  • РСЗО — 575 (+0) единиц
  • средства ПВО — 332 (+1) единицы
  • самолеты — 313 (+0) единиц
  • вертолеты — 298 (+0) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3092 (+38) единицы
  • крылатые ракеты — 1107 (+51) единиц
  • корабли /катера — 18 (+0) единиц
  • автомобильная техника и автоцистерны — 6219 (+12) единиц
  • специальная техника — 454 (+1) единицы.
потери врага
Общие боевые утраты РФ. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что 28 мая Вооруженные силы Украины уничтожили рекордное количество вражеских беспилотников. Кроме того, украинской драке ликвидировали более 400 захватчиков.

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