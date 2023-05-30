Генштаб обнародовал новые данные о потерях врага
Продолжается 461 день полномасштабного вторжения РФ. Российские войска не оставляют попыток захватить Украину даже при больших потерях. За минувшие сутки, 29 мая, было ликвидировано более 400 оккупантов и почти 40 беспилотников.
Об этом информирует Генштаб ВСУ.
Потери врага
За минувшие сутки вооруженные силы Украины ликвидировали 410 российских военных. Силами ПВО сбиты 38 беспилотников и крылатые ракеты — 51 единица.
Кроме этого, ВСУ ликвидировали один танк, две боевые бронированные машины, 10 артиллерийских систем, одну систему ПВО, 12 единиц автомобильной техники и автоцистерн и одну единицу спецтехники.
Данные за все время войны
Потери врага с 24.02.22 по 30.05.23:
- личный состав — 207440 (+410) человек
- танки — 3802 (+1) единицы
- боевые бронированные машины — 7469 (+2) единиц
- артиллерийские системы — 3445 (+10) единиц
- РСЗО — 575 (+0) единиц
- средства ПВО — 332 (+1) единицы
- самолеты — 313 (+0) единиц
- вертолеты — 298 (+0) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3092 (+38) единицы
- крылатые ракеты — 1107 (+51) единиц
- корабли /катера — 18 (+0) единиц
- автомобильная техника и автоцистерны — 6219 (+12) единиц
- специальная техника — 454 (+1) единицы.
Напомним, что 28 мая Вооруженные силы Украины уничтожили рекордное количество вражеских беспилотников. Кроме того, украинской драке ликвидировали более 400 захватчиков.