​Генштаб оприлюднив нові втрати рф: скількох окупантів знищили ЗСУ за минулу добу

Українські захисники продовжують знищувати російські окупаційні війська

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить майже 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Ліквідовані російські загарбники

За 30 березня українські захисники знищили на фронтах війни майже 500 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили п’ять танків, три бронемашини, чотири артилерійських систем та дев’ять безпілотників.

Загальні втрати армії російської федерації за час війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

особового складу — близько 173 360 (+460) осіб ліквідовано;

танків — 3 615 (+5) од.;

бойових броньованих машин — 6 977 (+3) од.;

артилерійських систем — 2 675 (+4) од.;

РСЗВ — 526 (+0) од.;

засобів ППО — 278 (+0) од.;

літаків — 306 (+0) од.;

гелікоптерів — 291 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 248 (+9);

крилатих ракет — 911 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 521 (+3) од.;

спеціальної техніки — 294 (+3).

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України за минулу добу знищили чотири російські склади і пункт управління армією рф.

Фото: Reuters