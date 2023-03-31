Генштаб обнародовал новые потери рф: скольких оккупантов уничтожили ВСУ за минувшие сутки
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет почти 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Ликвидированные российские захватчики
За 30 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 500 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли пять танков, три бронемашины, четыре артиллерийских систем и девять беспилотников.
Общие потери армии российской федерации за время войны
Общие боевые потери российской армии таковы:
- личного состава — около 173 360 (+460) человек ликвидировано;
- танков — 3 615 (+5) ед;
- боевых бронированных машин — 6 977 (+3) ед;
- артиллерийских систем — 2 675 (+4) ед;
- РСЗО — 526 (+0) ед;
- средств ПВО — 278 (+0) ед;
- самолетов — 306 (+0) ед;
- вертолетов — 291 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2248 (+9);
- крылатых ракет — 911 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 521 (+3) ед;
- специальной техники — 294 (+3).
Напомним, Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили четыре российских склада и пункт управления армией рф.
Фото: Reuters