Генштаб обнародовал новые потери рф: скольких оккупантов уничтожили ВСУ за минувшие сутки

Украинские защитники продолжают уничтожать российские оккупационные войска

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет почти 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Ликвидированные российские захватчики

За 30 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 500 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли пять танков, три бронемашины, четыре артиллерийских систем и девять беспилотников.

Общие потери армии российской федерации за время войны

Общие боевые потери российской армии таковы:

личного состава — около 173 360 (+460) человек ликвидировано;

танков — 3 615 (+5) ед;

боевых бронированных машин — 6 977 (+3) ед;

артиллерийских систем — 2 675 (+4) ед;

РСЗО — 526 (+0) ед;

средств ПВО — 278 (+0) ед;

самолетов — 306 (+0) ед;

вертолетов — 291 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2248 (+9);

крылатых ракет — 911 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 521 (+3) ед;

специальной техники — 294 (+3).

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили четыре российских склада и пункт управления армией рф.

Фото: Reuters