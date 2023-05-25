Генштаб опублікував дані, скільки разів РФ обстріляла Україну минулої доби

Російський військовий на танку. Фото: росЗМІ

Російська Федерація продовжує жахливу війну проти українського народу, несучи великі втрати та намагаючись завдати якомога більшого горя Україні. Відтак, минулої доби ворог завдав ударів по українській території.

Про це повідомляє Генштаб.

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Противник завдав ударів

Генштаб зазначає, що протягом минулої доби ворог завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на фронтах

Основними напрямками для Російської Федерації лишається Купʼянський, Лиманський, Бахмутський та Маріїнський фронти.

Під час повітряної тривоги минулої ночі на Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару по Юнаківці Сумської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Хотіївка і Янжулівка Чернігівської області; Бунякине, Волфине, Шпиль, Павлівка, Кіндратівка, Олексіївка та Юнаківка Сумської області.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаудару в районі Кислівки. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Строївка, Кам’янка, Красне Перше, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Табаївка, Берестове, Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив. Однак завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського. Завдав авіаудару в районі Білої Гори. Під ворожі обстріли потрапили Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південе та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новокалинове та Авдіївка. Завдав авіаційних ударів біля Новокалинового, Степового та Авдіївки. Артилерійські обстріли зафіксовано по районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворог завдав авіаударів по районах Георгіївки та Курахового. Артобстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Побєда Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник проводить оборонні дії.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін. Деякі підрозділи Збройних Сил Білорусі продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що авіація Сил оборони за останню добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України.

Додамо, що в ніч проти 25 травня понад три години лунала повітряна тривога в Україні. У цій війні Київ залишається однією з найголовніших цілей ворога. За місяць — це вже 12 напад на столицю. У Київській міській військовій адміністрації зауважили, що нинішня повітряна тривога була виснажливою. Попри це, усі цілі протиповітряна оборона знищила.