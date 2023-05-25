Генштаб опубликовал данные, сколько раз РФ обстреляла Украину за прошедшие сутки
Российская Федерация продолжает ужасную войну против украинского народа, неся большие потери и пытаясь нанести как можно большее горе Украине. Следовательно, за прошедшие сутки враг нанес удары по украинской территории.
Об этом сообщает Генштаб.
Противник нанес удары
Генштаб отмечает, что за прошедшие сутки враг нанес 30 авиационных ударов и совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Ситуация на фронтах
Основными направлениями для Российской Федерации остается Купянский, Лиманский, Бахмутский и Мариинский фронты.
Во время воздушной тревоги минувшей ночью на Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар по Юнаковке Сумской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Хотиевка и Янжуловка Черниговской области; Бунякино, Волфино, Шпиль, Павловка, Кондратовка, Алексеевка и Юнаковка Сумской области.
В Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиаудару в районе Кисловки. Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Строевка, Каменка, Красное Первое, Редкодуб, Двуречная, Западное, Табаевка, Берестово, Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.
На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил. Однако нанес авиационный удар в районе населенного пункта Диброва. Артиллерийские обстрелы подверглись Невское и Белогоровка Луганской области, а также Торское и Спорное в Донецкой области.
На Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского. Нанес авиаудару в районе Белой Горы. Во вражеские обстрелы попали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка. Нанес авиационные удары возле Новокалинового, Степного и Авдеевки. Артиллерийские обстрелы зафиксированы по районам населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Карловка, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.
На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, враг нанес авиаудары по районам Георгиевки и Курахово. Артобстрелы подверглись Красногоровке, Марьинке, Новомихайловке и Победа Донецкой области.
В Запорожском и Херсонском направлениях противник проводит оборонные действия.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без изменений. Некоторые подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.
Напомним, ранее мы писали, что авиация Сил обороны за последние сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Добавим, что в ночь на 25 мая более трех часов звучала воздушная тревога в Украине. В этой войне Киев остается одной из главных целей врага. За месяц — это уже 12 нападений на столицу. В Киевской городской военной администрации отметили, что нынешняя воздушная тревога была изнурительной. Несмотря на это все цели противовоздушная оборона уничтожила.