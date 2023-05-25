Генштаб опубликовал данные, сколько раз РФ обстреляла Украину за прошедшие сутки

Российский военный на танке. Фото: росСМИ

Российская Федерация продолжает ужасную войну против украинского народа, неся большие потери и пытаясь нанести как можно большее горе Украине. Следовательно, за прошедшие сутки враг нанес удары по украинской территории.

Об этом сообщает Генштаб.

Читайте также:

Противник нанес удары

Генштаб отмечает, что за прошедшие сутки враг нанес 30 авиационных ударов и совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

Основными направлениями для Российской Федерации остается Купянский, Лиманский, Бахмутский и Мариинский фронты.

Во время воздушной тревоги минувшей ночью на Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар по Юнаковке Сумской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Хотиевка и Янжуловка Черниговской области; Бунякино, Волфино, Шпиль, Павловка, Кондратовка, Алексеевка и Юнаковка Сумской области.

В Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиаудару в районе Кисловки. Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Строевка, Каменка, Красное Первое, Редкодуб, Двуречная, Западное, Табаевка, Берестово, Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил. Однако нанес авиационный удар в районе населенного пункта Диброва. Артиллерийские обстрелы подверглись Невское и Белогоровка Луганской области, а также Торское и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского. Нанес авиаудару в районе Белой Горы. Во вражеские обстрелы попали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка. Нанес авиационные удары возле Новокалинового, Степного и Авдеевки. Артиллерийские обстрелы зафиксированы по районам населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Карловка, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, враг нанес авиаудары по районам Георгиевки и Курахово. Артобстрелы подверглись Красногоровке, Марьинке, Новомихайловке и Победа Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник проводит оборонные действия.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без изменений. Некоторые подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

Напомним, ранее мы писали, что авиация Сил обороны за последние сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Добавим, что в ночь на 25 мая более трех часов звучала воздушная тревога в Украине. В этой войне Киев остается одной из главных целей врага. За месяц — это уже 12 нападений на столицу. В Киевской городской военной администрации отметили, что нынешняя воздушная тревога была изнурительной. Несмотря на это все цели противовоздушная оборона уничтожила.