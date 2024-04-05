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Генштаб показав ефектну роботу дронів ЗСУ по окупантах

5 квітня 2024 16:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Генштаб показав ефектну роботу дронів ЗСУ по окупантах
Наслідки роботи українських дронів-камікадзе по російському мінному складу. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Щоденно українські воїни докладають немало зусиль у звільненні нашої землі від російських окупантів. У роботі максимальну ефективність доводять і дистанційно керовані дрони-камікадзе.

Роботу "привидів з мотором", які належать 28-й ОМБр імені Лицарів Зимового Походу показали у Генштабі ЗСУ.

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Російський бронетранспортер БТР-82, який було вражено дроном. Джерело: скриншот

На опублікованих кадрах, дрони українських героїв вразили:

  • три бронетранспортери БТР-82;
  • один гусеничний всюдихід МТЛБ;
  • один міномет;
  • один засіб РЕБ "Силок";
  • один піхотний квадроцикл;
  • один склад мін;
  • чотири позиції піхоти з особовим складом.

Нагадаємо, раніше полк "Азов" показав полювання нічних FPV-дронів на російських загарбників поблизу Тернів під Кремінною.

А на Донеччині силовикам НГУ вдалося знищити чергову важку вогнеметну систему "Сонцепьок", яка рухалась на обстріл позицій ЗСУ на тому ж напрямку.

російські війська
ЗСУ
Україна
дрони
війна в Україні

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