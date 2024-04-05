Генштаб показав ефектну роботу дронів ЗСУ по окупантах
5 квітня 2024 16:56
Наслідки роботи українських дронів-камікадзе по російському мінному складу. Фото: скриншот
Щоденно українські воїни докладають немало зусиль у звільненні нашої землі від російських окупантів. У роботі максимальну ефективність доводять і дистанційно керовані дрони-камікадзе.
Роботу "привидів з мотором", які належать 28-й ОМБр імені Лицарів Зимового Походу показали у Генштабі ЗСУ.
Читайте також:
Як працюють FPV-дрони
На опублікованих кадрах, дрони українських героїв вразили:
- три бронетранспортери БТР-82;
- один гусеничний всюдихід МТЛБ;
- один міномет;
- один засіб РЕБ "Силок";
- один піхотний квадроцикл;
- один склад мін;
- чотири позиції піхоти з особовим складом.
Нагадаємо, раніше полк "Азов" показав полювання нічних FPV-дронів на російських загарбників поблизу Тернів під Кремінною.
А на Донеччині силовикам НГУ вдалося знищити чергову важку вогнеметну систему "Сонцепьок", яка рухалась на обстріл позицій ЗСУ на тому ж напрямку.
Читайте Новини.LIVE!