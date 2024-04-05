Генштаб показав ефектну роботу дронів ЗСУ по окупантах

Наслідки роботи українських дронів-камікадзе по російському мінному складу. Фото: скриншот

Щоденно українські воїни докладають немало зусиль у звільненні нашої землі від російських окупантів. У роботі максимальну ефективність доводять і дистанційно керовані дрони-камікадзе.

Роботу "привидів з мотором", які належать 28-й ОМБр імені Лицарів Зимового Походу показали у Генштабі ЗСУ.

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Російський бронетранспортер БТР-82, який було вражено дроном. Джерело: скриншот

На опублікованих кадрах, дрони українських героїв вразили:

три бронетранспортери БТР-82;

один гусеничний всюдихід МТЛБ;

один міномет;

один засіб РЕБ "Силок";

один піхотний квадроцикл;

один склад мін;

чотири позиції піхоти з особовим складом.

Нагадаємо, раніше полк "Азов" показав полювання нічних FPV-дронів на російських загарбників поблизу Тернів під Кремінною.

А на Донеччині силовикам НГУ вдалося знищити чергову важку вогнеметну систему "Сонцепьок", яка рухалась на обстріл позицій ЗСУ на тому ж напрямку.