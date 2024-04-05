Генштаб показал эффектную работу дронов ВСУ по оккупантам
5 апреля 2024 16:56
Последствия работы украинских дронов-камикадзе по российскому минному складу. Фото: скриншот
Ежедневно украинские воины прилагают немало усилий в освобождении нашей земли от российских окупантов. В работе максимальную эффективность доказывают и дистанционно управляемые дроны-камикадзе.
Работу "приведений с мотором", которые принадлежат 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода показали в Генштабе ВСУ.
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На опубликованных кадрах дроны украинских героев поразили:
- три бронетранспортера БТР-82;
- один гусеничный вездеход МТЛБ;
- один миномет;
- одно средство РЭБ "Силок";
- один пехотный квадроцикл;
- один склад мин;
- четыре позиции пехоты с личным составом.
Напомним, ранее полк "Азов" показал охоту ночных FPV-дронов на российских захватчиков вблизи Тернов под Кременной.
А в Донецкой области силовикам НГУ удалось уничтожить очередную тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", которая двигалась на обстрел позиций ВСУ на том же направлении.
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