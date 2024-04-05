Генштаб показал эффектную работу дронов ВСУ по оккупантам

Последствия работы украинских дронов-камикадзе по российскому минному складу. Фото: скриншот

Ежедневно украинские воины прилагают немало усилий в освобождении нашей земли от российских окупантов. В работе максимальную эффективность доказывают и дистанционно управляемые дроны-камикадзе.

Работу "приведений с мотором", которые принадлежат 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода показали в Генштабе ВСУ.

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Российский бронетранспортер БТР-82, пораженный дроном. Источник: скриншот

На опубликованных кадрах дроны украинских героев поразили:

три бронетранспортера БТР-82;

один гусеничный вездеход МТЛБ;

один миномет;

одно средство РЭБ "Силок";

один пехотный квадроцикл;

один склад мин;

четыре позиции пехоты с личным составом.

Напомним, ранее полк "Азов" показал охоту ночных FPV-дронов на российских захватчиков вблизи Тернов под Кременной.

А в Донецкой области силовикам НГУ удалось уничтожить очередную тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", которая двигалась на обстрел позиций ВСУ на том же направлении.