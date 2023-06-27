Генштаб показав, як ЗСУ розбили маршрут постачання пального для окупантів
Артилерія Збройних сил України за допомогою аеророзвідки знищила логістичні потужності окупантів у Донецькій області. Ліквідовані вантажівки постачали на фронт боєприпаси і пальне.
Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.
Розвідка на Донбасі
Аеророзвідка Збройних сил України виявила на території Донецької області маршрут, яким до російських підрозділів на фронті постачали боєприпаси та паливно-мастильні матеріали.
Крім того, було встановлене ще і місце відстою транспорту, який займався цією логістикою.
Робота української артилерії
Отриману інформацію розвідники передали артилерійським підрозділам ЗСУ.
Українські артилеристи завдали влучного удару по російській логістичній базі.
Відомо про те, що:
- один вантажний автомобіль повністю знищений;
- інший — пошкоджений.
Усі інші втрати російських окупантів дорозвідуються.
Нагадаємо, що учора, 26 червня, Збройні сили України на території Донецької області звільнили від російської окупації село Рівнопіль.