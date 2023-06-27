Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Генштаб показав, як ЗСУ розбили маршрут постачання пального для окупантів arrow

Генштаб показав, як ЗСУ розбили маршрут постачання пального для окупантів

27 червня 2023 08:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Генштаб показав, як ЗСУ розбили маршрут постачання пального для окупантів
Українська артилерія б’є по ворогу. Фото: АрміяInforn
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Артилерія Збройних сил України за допомогою аеророзвідки знищила логістичні потужності окупантів у Донецькій області. Ліквідовані вантажівки постачали на фронт боєприпаси і пальне.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

Читайте також:

Розвідка на Донбасі

Аеророзвідка Збройних сил України виявила на території Донецької області маршрут, яким до російських підрозділів на фронті постачали боєприпаси та паливно-мастильні матеріали.

Крім того, було встановлене ще і місце відстою транспорту, який займався цією логістикою.

Робота української артилерії

Отриману інформацію розвідники передали артилерійським підрозділам ЗСУ.

Українські артилеристи завдали влучного удару по російській логістичній базі.

Відомо про те, що:

  • один вантажний автомобіль повністю знищений;
  • інший — пошкоджений.

Усі інші втрати російських окупантів дорозвідуються.

Нагадаємо, що учора, 26 червня, Збройні сили України на території Донецької області звільнили від російської окупації село Рівнопіль.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

None

Ядерний вибух: покрокова інструкція, що робити

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз