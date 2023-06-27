Генштаб показав, як ЗСУ розбили маршрут постачання пального для окупантів

Українська артилерія б’є по ворогу. Фото: АрміяInforn

Артилерія Збройних сил України за допомогою аеророзвідки знищила логістичні потужності окупантів у Донецькій області. Ліквідовані вантажівки постачали на фронт боєприпаси і пальне.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

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Аеророзвідка Збройних сил України виявила на території Донецької області маршрут, яким до російських підрозділів на фронті постачали боєприпаси та паливно-мастильні матеріали.

Крім того, було встановлене ще і місце відстою транспорту, який займався цією логістикою.

Робота української артилерії

Отриману інформацію розвідники передали артилерійським підрозділам ЗСУ.

Українські артилеристи завдали влучного удару по російській логістичній базі.

Відомо про те, що:

один вантажний автомобіль повністю знищений;

інший — пошкоджений.

Усі інші втрати російських окупантів дорозвідуються.

Нагадаємо, що учора, 26 червня, Збройні сили України на території Донецької області звільнили від російської окупації село Рівнопіль.