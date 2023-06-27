Генштаб показал, как ВСУ разбили маршрут поставки горючего для оккупантов
Артиллерия Вооруженных сил Украины с помощью аэроразведки уничтожила логистические мощности оккупантов в Донецкой области. Ликвидированные грузовики поставляли на фронт боеприпасы и горючее.
Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Разведка на Донбассе
Аэроразведка Вооруженных сил Украины обнаружила на территории Донецкой области маршрут, которым в российские подразделения на фронте поставляли боеприпасы и горюче-смазочные материалы.
Кроме того, было установлено еще и место отстоя транспорта, занимавшегося этой логистикой.
Работа украинской артиллерии
Полученную информацию разведчики передали артиллерийским подразделениям ВСУ.
Украинские артиллеристы нанесли точный удар по российской логистической базе.
Известно о том, что:
- один грузовой автомобиль полностью уничтожен;
- другой — поврежден.
Все остальные потери российских оккупантов доразведываются.
Напомним, что вчера, 26 июня, Вооруженные силы Украины на территории Донецкой области освободили от российской оккупации село Ровнополь.