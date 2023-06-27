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Генштаб показал, как ВСУ разбили маршрут поставки горючего для оккупантов

27 июня 2023 08:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Генштаб показал, как ВСУ разбили маршрут поставки горючего для оккупантов
Украинская артиллерия бьет по врагу. Фото: АрміяInforn
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Артиллерия Вооруженных сил Украины с помощью аэроразведки уничтожила логистические мощности оккупантов в Донецкой области. Ликвидированные грузовики поставляли на фронт боеприпасы и горючее.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Аэроразведка Вооруженных сил Украины обнаружила на территории Донецкой области маршрут, которым в российские подразделения на фронте поставляли боеприпасы и горюче-смазочные материалы.

Кроме того, было установлено еще и место отстоя транспорта, занимавшегося этой логистикой.

Работа украинской артиллерии

Полученную информацию разведчики передали артиллерийским подразделениям ВСУ.

Украинские артиллеристы нанесли точный удар по российской логистической базе.

Известно о том, что:

  • один грузовой автомобиль полностью уничтожен;
  • другой — поврежден.

Все остальные потери российских оккупантов доразведываются.

Напомним, что вчера, 26 июня, Вооруженные силы Украины на территории Донецкой области освободили от российской оккупации село Ровнополь.

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