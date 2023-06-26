Сили оборони звільнили Рівнопіль, — Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: “АрміяInform”

Українська армія звільнила від російських окупантів село Рівнопіль на Донеччині. Сили оборони України продовжили рух на південь.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила на своєму Telegram-каналі.

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Українська армія звільнила ще один населений пункт на південному фронті.

Йдеться про село Рівнопіль у Донецькій області, поруч із кордоном Запорізької області.

"Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль. Рухаємось далі", — наголосила Ганна Маляр.

Маляр про звільнення Рівнополя

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В районі села Рівнопіль на Бердянському напрямку українська армія досягла часткового успіху ще 22 червня.

Після цього Сили оборони України почали закріплюватися на зайнятих рубежах і штурмувати сам Рівнопіль, контрольований росіянами.

Нагадаємо, Ганна Маляр раніше зазначала, що за час літнього контрнаступу Збройні сили України звільнили на півдні України уже 130 квадратних кілометрів території.

А втрати російської армії, попри те, що вона захищається, увосьмеро більші за втрати української армії.