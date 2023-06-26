Сили оборони звільнили Рівнопіль, — Маляр
Українська армія звільнила від російських окупантів село Рівнопіль на Донеччині. Сили оборони України продовжили рух на південь.
Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила на своєму Telegram-каналі.
Рівнопіль — під контролем ЗСУ
Українська армія звільнила ще один населений пункт на південному фронті.
Йдеться про село Рівнопіль у Донецькій області, поруч із кордоном Запорізької області.
"Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль. Рухаємось далі", — наголосила Ганна Маляр.
Шо відомо про битву за Рівнопіль
В районі села Рівнопіль на Бердянському напрямку українська армія досягла часткового успіху ще 22 червня.
Після цього Сили оборони України почали закріплюватися на зайнятих рубежах і штурмувати сам Рівнопіль, контрольований росіянами.
Нагадаємо, Ганна Маляр раніше зазначала, що за час літнього контрнаступу Збройні сили України звільнили на півдні України уже 130 квадратних кілометрів території.
А втрати російської армії, попри те, що вона захищається, увосьмеро більші за втрати української армії.