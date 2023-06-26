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Сили оборони звільнили Рівнопіль, — Маляр

26 червня 2023 13:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Сили оборони звільнили Рівнопіль, — Маляр
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: “АрміяInform”
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українська армія звільнила від російських окупантів село Рівнопіль на Донеччині. Сили оборони України продовжили рух на південь.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила на своєму Telegram-каналі.

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Українська армія звільнила ще один населений пункт на південному фронті.

Йдеться про село Рівнопіль у Донецькій області, поруч із кордоном Запорізької області.

"Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль. Рухаємось далі", — наголосила Ганна Маляр.

Маляр про звільнення Рівнополя
Маляр про звільнення Рівнополя

Шо відомо про битву за Рівнопіль

В районі села Рівнопіль на Бердянському напрямку українська армія досягла часткового успіху ще 22 червня.

Після цього Сили оборони України почали закріплюватися на зайнятих рубежах і штурмувати сам Рівнопіль, контрольований росіянами.

Нагадаємо, Ганна Маляр раніше зазначала, що за час літнього контрнаступу Збройні сили України звільнили на півдні України уже 130 квадратних кілометрів території.

А втрати російської армії, попри те, що вона захищається, увосьмеро більші за втрати української армії.

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