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Генштаб повідомив, якими ракетами росіяни обстріляли Київ

1 червня 2023 10:21
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Генштаб повідомив, якими ракетами росіяни обстріляли Київ
Наслідки падіння уламків збитих ракет. Фото: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська у ніч з 31 травня на 1 червня запустили по Україні сім балістичних та три крилатих ракети класу  "Іскандер". Українська ППО збила усі десять одиниць російського озброєння.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Російські окупанти здійснили чергову ракетну атаку на Київ близько 02:45 1 червня.

Цього разу окупаційні війська завдали удару ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер" — як балістичними, так і крилатими ракетами.

Удар завдавався з північного напрямку, з території Брянської області.

Успішна робота ППО

Усього російськими військами було запущено 10 ракет.

Сім з них — це балістичні ракети "Іскандер-М".

Три інші — крилаті ракети "Іскандер-К".

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Кількість збитих ППО ракет у ніч проти 1 червня
Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Сили протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України збили усі десять ракет, запущених по Україні.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупанти вкотре обстріляли Київ. Три людини загинуло внаслідок падіння уламків збитих ракет.

За попередніми даними, росіяни використали балістичні ракети, які запускали з території Брянської області.

Мешканець Києва, який втратив дружину, заявив, що вона загинула, бо двері укриття були зачинені — і вона не мала можливості сховатися.

Міський голова Києва Віталій Кличко пообіцяв рішення щодо відповідальних за укриття осіб уже сьогодні.

Також ви можете побачити фоторепортаж кореспондента Новини.LIVE з місця трагедії.

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