Генштаб повідомив подробиці перестрілки кадировців та дагестанців у Запорізькій області

Кадировці влаштували стрілянину. Фото: google

В окупованій Михайлівці Запорізького регіону в процесі зйомок російського пропагандистського ролика за участю кадировського офіцера кадировці зчепилися з дагестанцями. Обидві сторони конфлікту відкрили вогонь зі зброї.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Повідомляється, що спочатку виникла суперечка між представниками Кадирова та дагестанськими бійцями. Незабаром обидві сторони почали активно стріляти. Одному з окупантів було завдано смертельних травм, що спровокувало масштабне військове зіткнення із застосуванням гранатометів, ручних гранат та стрілецького озброєння. Після жорстоких боїв дагестанська сторона виявилася успішнішою.

"Загалом було зареєстровано понад 20 загиблих та 40 поранених. Командира кадировського підрозділу покарали відправленням на передові позиції", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ значно просунулися у західній частині Запорізької області та потрапили на північну околицю населеного пункту Роботине. Внаслідок чого армія РФ змушена перемістити свої війська в цьому районі, тому їхній захист, ймовірно, послабшає.

Також ми повідомляли, що один російський офіцер втік до Литви. Він нелегально перетнув кордон і попросив про політичний притулок. Військовослужбовець проходив службу у військовій частині 59313-39 — це Об'єднане стратегічне командування Східного військового округу. У звичайний час ця частина дислокується у селищі Тейсін Хабаровського краю.