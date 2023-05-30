Генштаб повідомив про нові удари ЗСУ по об'єктах окупантів

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

Україна переживає 461 добу масштабної військової атаки Російської Федерації. Попри значні втрати, Росія продовжує агресивні воєнні дії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Протягом дня українські авіаційні сили провели вісім атак на зони, де зосереджений супротивник та його військова техніка. Це означає, що важливі області, де розташовані військові сили противника, успішно атакували українська авіація.

Також українські ракетні війська та артилерія були активними протягом дня, завдаючи ударів по трьох командних пунктах, області, де зібралася більша частина противника, а також по чотирьох артилерійських підрозділах, що знаходяться на позиціях.

"Ми також зуміли вразити зенітно-ракетний комплекс, три бази з пально-мастильними матеріалами та станцію радіоелектронної боротьби", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 28 травня Збройні сили України знищили рекордну кількість ворожих безпілотників. Крім того, українські бійці ліквідували понад 400 загарбників.