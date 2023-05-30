Генштаб сообщил про новые удары ВСУ по объектам оккупантов

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Украина переживает 461-е сутки масштабной военной атаки Российской Федерации. Несмотря на значительные потери, Россия продолжает агрессивные военные действия.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В течение дня украинские авиационные силы провели восемь атак на зоны, где сосредоточен противник и его военная техника. Это означает, что важные области, где расположены военные силы противника, были успешно атакованы украинской авиацией.

Также украинские ракетные войска и артиллерия были активны в течение дня, нанося удары по трём командным пунктам, области, где собралась большая часть противника, а также по четырем артиллерийским подразделениям, которые находятся на позициях.

"Мы также сумели поразить зенитно-ракетный комплекс, три базы с горюче-смазочными материалами и станцию радиоэлектронной борьбы", — говорится в сообщении.

Напомним, что 28 мая Вооруженные силы Украины уничтожили рекордное количество вражеских беспилотников. Кроме того, украинские бойцы ликвидировали более 400 захватчиков.