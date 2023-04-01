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Генштаб повідомив про нові втрати рф: скільки окупантів ліквідували ЗСУ за добу

1 квітня 2023 09:09
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Нові втрати рф
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

Знищених російських військових за минулу добу становить більше 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати танки, бронемашини, артилерійські системи, ППО та спецтехніку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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За 31 березня українські захисники знищили на фронтах війни більше ніж 600 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили один танк, чотири бронемашини, вісім артилерійських систем, РСЗВ, одне ППО, сім одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та дві одиниці спецтехніки.

Загальні втрати армії російської федерації за час війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

  • особового складу — близько 173990 (+630) осіб ліквідовано;
  • танків — 3616 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин — 6981 (+4) од.;
  • артилерійських систем — 2683 (+8) од.;
  • РСЗВ — 527 (+1) од.;
  • засобів ППО — 279 (+1) од.;
  • літаків — 306 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 291 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 248 (+9);
  • крилатих ракет — 911 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5528 (+7) од.;
  • спеціальної техніки — 296 (+2).

втрати рф

Нагадаємо, що у Луганській області загарбники продовжують використовувати цивільну інфраструктуру в своїх цілях. Вони примусово виселяють людей із їхніх домівок.

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