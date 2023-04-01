Генштаб сообщил о новых потерях россии: сколько оккупантов ликвидировали ВСУ за сутки

Новые потери рф

Уничтоженных российских военных за минувшие сутки составляют более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять танки, бронемашины, артиллерийские системы, ПВО и спецтехнику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери рф

За 31 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли один танк, четыре бронемашины, восемь артиллерийских систем, РСЗО, одно ПВО, семь единиц автомобильной техники и автоцистерн и две единицы спецтехники.

Общие потери армии российской федерации за время войны

Общие боевые потери русской армии таковы:

личного состава — около 173990 (+630) человек ликвидировано;

танков — 3616 (+1) ед.;

боевых бронированных машин — 6981 (+4) ед.;

артиллерийских систем — 2683 (+8) ед.;

РСЗО — 527 (+1) ед.;

средств ПВО — 279 (+1) ед.;

самолетов — 306 (+0) ед.;

вертолетов — 291 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2248 (+9);

крылатых ракет — 911 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 5528 (+7) ед.;

специальной техники — 296 (+2).

Напомним, что в Луганской области захватчики продолжают использовать гражданскую инфраструктуру в своих целях. Они принудительно усиливают людей из их домов.