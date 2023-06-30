Генштаб повідомив про успіхи ЗСУ на Бердянському та Мелітопольському напрямках

Український військовий на фронті. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Продовжуючи контрнаступ, Сили оборони України мають успіх на південному фронті. Йдеться про Бердянський та Мелітопольський напрямки.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

Читайте також:

Південний фронт

На двох південних напрямках, Бердянському та Мелітопольському, Сили оборони України продовжують наступати і мають певні успіхи.

"На напрямках Левадне — Приютне, Мала Токмачка — Очеретувате мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — наголосив Ковальов.

Речник Генштабу також зазначив, що у Збройних сил є частковий успіх в районі населених пунктів Залізнянське та Привілля.

Бахмутський напрямок

На сході, в районі Бахмута, Сили оборони вибивають окупантів із тих рубежів, які російські війська захопили зовсім нещодавно.

На трьох інших донбаських напрямках Збройні сили України тримають оборону.

Це:

Авдіївський;

Лиманський;

Мар’їнський напрямки.

Генштаб про успіхи ЗСУ на півдні

Нагадаємо, учора, 29 червня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про суттєві успіхи українська армія має на напрямку Рівнопіль — Володине.

Просування на Бердянському напрямку у деяких місцях становило до 1300 метрів.