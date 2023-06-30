Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Генштаб повідомив про успіхи ЗСУ на Бердянському та Мелітопольському напрямках arrow

Генштаб повідомив про успіхи ЗСУ на Бердянському та Мелітопольському напрямках

30 червня 2023 11:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Генштаб повідомив про успіхи ЗСУ на Бердянському та Мелітопольському напрямках
Український військовий на фронті. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Продовжуючи контрнаступ, Сили оборони України мають успіх на південному фронті. Йдеться про Бердянський та Мелітопольський напрямки.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

Читайте також:

Південний фронт

На двох південних напрямках, Бердянському та Мелітопольському, Сили оборони України продовжують наступати і мають певні успіхи.

"На напрямках Левадне — Приютне, Мала Токмачка — Очеретувате мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — наголосив Ковальов.

Речник Генштабу також зазначив, що у Збройних сил є частковий успіх в районі населених пунктів Залізнянське та Привілля.

Бахмутський напрямок

На сході, в районі Бахмута, Сили оборони вибивають окупантів із тих рубежів, які російські війська захопили зовсім нещодавно.

На трьох інших донбаських напрямках Збройні сили України тримають оборону.

Це:

  • Авдіївський;
  • Лиманський;
  • Мар’їнський напрямки.
Генштаб про успіхи ЗСУ на півдні
Генштаб про успіхи ЗСУ на півдні

Нагадаємо, учора, 29 червня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про суттєві успіхи українська армія має на напрямку Рівнопіль — Володине.

Просування на Бердянському напрямку у деяких місцях становило до 1300 метрів.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Навіщо Путін заслав Пригожина у Білорусь та що буде із Лукашенком: інтервʼю помічника Тихановської

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз