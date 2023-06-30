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Генштаб сообщил об успехах ВСУ на Бердянском и Мелитопольском направлениях

30 июня 2023 11:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Генштаб сообщил об успехах ВСУ на Бердянском и Мелитопольском направлениях
Украинский военный на фронте. Фото: Facebook Генштаба ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Продолжая контрнаступление, Силы обороны Украины преуспевают на южном фронте. Речь идет о Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

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Южный фронт

В двух южных направлениях, Бердянском и Мелитопольском, Силы обороны Украины продолжают наступать и имеют определенные успехи.

"На направлениях Левадное — Приютное, Малая Токмачка — Очеретуватое имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — подчеркнул Ковалев.

Спикер Генштаба также отметил, что у Вооруженных сил есть частичный успех в районе населенных пунктов Железнянское и Привилегия.

Бахмутское направление

На востоке, в районе Бахмута, Силы обороны выбивают окупантов из тех рубежей, которые российские войска захватили совсем недавно.

На трех других донбасских направлениях Вооруженные силы Украины держат оборону.

Это:

  • Авдеевское;
  • Лиманское;
  • Марьинское направление.
Генштаб об успехах ВСУ на юге
Генштаб об успехах ВСУ на юге

Напомним, вчера, 29 июня, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о существенных успехах украинская армия имеет в направлении Ровнополь — Володино.

Продвижение по Бердянскому направлению в некоторых местах составляло до 1300 метров.

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