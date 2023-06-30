Генштаб сообщил об успехах ВСУ на Бердянском и Мелитопольском направлениях
Продолжая контрнаступление, Силы обороны Украины преуспевают на южном фронте. Речь идет о Бердянском и Мелитопольском направлениях.
Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.
Южный фронт
В двух южных направлениях, Бердянском и Мелитопольском, Силы обороны Украины продолжают наступать и имеют определенные успехи.
"На направлениях Левадное — Приютное, Малая Токмачка — Очеретуватое имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — подчеркнул Ковалев.
Спикер Генштаба также отметил, что у Вооруженных сил есть частичный успех в районе населенных пунктов Железнянское и Привилегия.
Бахмутское направление
На востоке, в районе Бахмута, Силы обороны выбивают окупантов из тех рубежей, которые российские войска захватили совсем недавно.
На трех других донбасских направлениях Вооруженные силы Украины держат оборону.
Это:
- Авдеевское;
- Лиманское;
- Марьинское направление.
Напомним, вчера, 29 июня, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о существенных успехах украинская армия имеет в направлении Ровнополь — Володино.
Продвижение по Бердянскому направлению в некоторых местах составляло до 1300 метров.