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Під Бахмутом Сили оборони наступають широким фронтом, — Генштаб

29 червня 2023 10:14
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Під Бахмутом Сили оборони наступають широким фронтом, — Генштаб
Українська армія контрнаступає. Фото: Facebook Генштаба ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Контрнаступ Збройних сил України на Бахмутському напрямку триває широким фронтом. Сили оборони України перехопили тут стратегічну ініціативу.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

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Бахмутський контрнаступ

В районі міста Бахмут Сили оборони України, за словами Ковальова, захопили стратегічну ініціативу.

Контрнаступ на цій ділянці фронту ведеться широким фронтом.

"[ЗСУ] на флангах міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів. Мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — підкреслив Ковальов.

Наступ під Рівнополем

На ділянці південного фронту Рівнопіль — Володине українська армія має частковий успіх.

"[Сили оборони України] завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", — наголосив речник генерального штабу Збройних сил України.

Речник Генштабу Ковальов про контрнаступ під Бахмутом
Речник Генштабу Ковальов про контрнаступ під Бахмутом

Нагадаємо, раніше Ганна Маляр заявила, що українські війська просуваються уперед як на південному, так і на східному фронтах. А під Бахмутом Сили оборони України, за словами заступниці міністра оборони України, перехопили оперативну ініціативу.

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