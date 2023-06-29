Маляр повідомила про просування Сил оборони на півдні та сході

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Міноборони

Українські війська просуваються уперед як на південному, так і на східному фронтах. Під Бахмутом Сили оборони України перехопили оперативну ініціативу.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила на своєму Telegram-каналі.

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Південний фронт

За словами Маляр, суттєві успіхи українська армія має на напрямку Рівнопіль — Володине.

"[Сили оборони України] закріплюються на досягнутих рубежах та завдають серйозних втрат противнику. Фактично знекровлюють наступальний потенціал ворога, знищуючи техніку, склади, пункти управління та особовий склад", — підкреслила заступниця міністра оборони.

Просування на Бердянському напрямку у деяких місцях становить до 1300 метрів.

На двох інших південних напрямках, Запорізькому і Мелітопольському, українські війська продовжують нищити ворожі сили.

Туди окупанти кинули навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу здала Херсон.

Східний фронт

Українська армія перехопила оперативну ініціативу на Бахмутській ділянці фронту.

Сили оборони відчутно просунулися на цьому напрямку:

під Кліщіївкою — на 1200 м;

під Курдюмівкою — на 1500 м.

"Наші мають успіх. Зараз закріплюються на звільнених рубежах. Загалом на Бахмутському напрямку знову гаряче, тривають запеклі бої. Ворог підтягує туди резерви і чіпляється за Бахмут усіма своїми силами", — наголосила Ганна Маляр.

Маляр про успіхи ЗСУ

Нагадаємо, раніше Маляр заявляла, що росіяни за тиждень втратили увосьмеро більше солдатів, ніж ЗСУ.