Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Маляр повідомила про просування Сил оборони на півдні та сході arrow

Маляр повідомила про просування Сил оборони на півдні та сході

29 червня 2023 09:29
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Маляр повідомила про просування Сил оборони на півдні та сході
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Міноборони
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українські війська просуваються уперед як на південному, так і на східному фронтах. Під Бахмутом Сили оборони України перехопили оперативну ініціативу.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила на своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Південний фронт

За словами Маляр, суттєві успіхи українська армія має на напрямку Рівнопіль — Володине.

"[Сили оборони України] закріплюються на досягнутих рубежах та завдають серйозних втрат противнику. Фактично знекровлюють наступальний потенціал ворога, знищуючи техніку, склади, пункти управління та особовий склад", — підкреслила заступниця міністра оборони.

Просування на Бердянському напрямку у деяких місцях становить до 1300 метрів.

На двох інших південних напрямках, Запорізькому і Мелітопольському, українські війська продовжують нищити ворожі сили.

Туди окупанти кинули навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу здала Херсон.

Східний фронт

Українська армія перехопила оперативну ініціативу на Бахмутській ділянці фронту.

Сили оборони відчутно просунулися на цьому напрямку:

  • під Кліщіївкою — на 1200 м;
  • під Курдюмівкою — на 1500 м.

"Наші мають успіх. Зараз закріплюються на звільнених рубежах. Загалом на Бахмутському напрямку знову гаряче, тривають запеклі бої. Ворог підтягує туди резерви і чіпляється за Бахмут усіма своїми силами", — наголосила Ганна Маляр.

Маляр про успіхи ЗСУ
Маляр про успіхи ЗСУ

Нагадаємо, раніше Маляр заявляла, що росіяни за тиждень втратили увосьмеро більше солдатів, ніж ЗСУ.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Навіщо Путін заслав Пригожина у Білорусь та що буде із Лукашенком: інтервʼю помічника Тихановської

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз