Российские войска за сутки потеряли два самолета

Генштаб сообщил об успехах ВСУ за минувшие сутки: два сбитых самолета и две уничтоженные станции РЭБ
Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили два самолета российской оккупационной армии. Кроме того, были поражены радиоэлектронные станции и склад с боеприпасами.
Об этом сообщил в своей традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Успехи украинской авиации
Воздушные силы ВСУ за минувшие сутки уничтожили два самолета российских оккупантов.
Речь идет о Су-24М и Су-25.
Кроме того, украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения российских оккупационных подразделений.
Последствия работы наземных войск
Не отстают от авиации ракетные силы и артиллерия Вооруженных Сил Украины.
В течение 13 февраля они поразили один пункт управления подразделениями оккупационной армии россии и две станции радиоэлектронной борьбы.
Также были обстреляны семь районов сосредоточения российских войск и один состав боеприпасов.
Напомним, что россияне, вероятно, готовятся к чему-то серьезному в феврале текущего года. Оккупанты рассказывают своим родственникам об эскалации конфликта.
Фото: Генеральный штаб ВСУ