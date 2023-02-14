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Генштаб сообщил об успехах ВСУ за минувшие сутки: два сбитых самолета и две уничтоженные станции РЭБ

14 февраля 2023 07:18
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Российские войска за сутки потеряли два самолета
Украинские защитники нанесли российским оккупантам чувствительные удары
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили два самолета российской оккупационной армии. Кроме того, были поражены радиоэлектронные станции и склад с боеприпасами.

Об этом сообщил в своей традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Успехи украинской авиации

Воздушные силы ВСУ за минувшие сутки уничтожили два самолета российских оккупантов.

Речь идет о Су-24М и Су-25.

Кроме того, украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения российских оккупационных подразделений.

Последствия работы наземных войск

Не отстают от авиации ракетные силы и артиллерия Вооруженных Сил Украины.

В течение 13 февраля они поразили один пункт управления подразделениями оккупационной армии россии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Также были обстреляны семь районов сосредоточения российских войск и один состав боеприпасов.

Напомним, что россияне, вероятно, готовятся к чему-то серьезному в феврале текущего года. Оккупанты рассказывают своим родственникам об эскалации конфликта.

Фото: Генеральный штаб ВСУ

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