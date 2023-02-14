Российские войска за сутки потеряли два самолета

Украинские защитники нанесли российским оккупантам чувствительные удары

Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили два самолета российской оккупационной армии. Кроме того, были поражены радиоэлектронные станции и склад с боеприпасами.

Об этом сообщил в своей традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Успехи украинской авиации

Воздушные силы ВСУ за минувшие сутки уничтожили два самолета российских оккупантов.

Речь идет о Су-24М и Су-25.

Кроме того, украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения российских оккупационных подразделений.

Последствия работы наземных войск

Не отстают от авиации ракетные силы и артиллерия Вооруженных Сил Украины.

В течение 13 февраля они поразили один пункт управления подразделениями оккупационной армии россии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Также были обстреляны семь районов сосредоточения российских войск и один состав боеприпасов.

Напомним, что россияне, вероятно, готовятся к чему-то серьезному в феврале текущего года. Оккупанты рассказывают своим родственникам об эскалации конфликта.

Фото: Генеральный штаб ВСУ