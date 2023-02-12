Оккупанты рассказал жене про эскалацию конфликта в Украине - аудиоперехват

Российские оккупанты

Россияне вероятно готовятся к чему-то серьезному в феврале текущего года. Оккупанты рассказывают своим родственникам об эскалации конфликта.

Об этом свидетельствует перехваченный разведкой разговор россиянина с женой.

Февраль — решающий месяц

Оккупант рассказал своей жене, домой его не отпускают и отпуск возможен только через полгода или год. При этом, по его словам, российские власти сейчас хотят набрать большое количество военных, они вынуждают всех подписывать контракт.

"Парни говорят, что в феврале будет решающий месяц, потому что войска стянули. Наши войска стянули, новую технику везде подогнали, хохлы подогнали везде технику. Будет, наверно, решающий месяц. Либо мы всех победим, либо мы обосремся, и будет продолжение войны", — говорит он.

Напомним, что российские оккупанты, тяжело раненные в ходе войны в Украине, рано или поздно все равно возвращаются на фронт. Их оперируют и даже не документируют об этом, чтобы быстрее отправить на гибель.

Оккупант рассказывает своему товарищу о случае, когда тяжелораненого российского бойца быстро вернули на фронт. При этом документального оформления сделки не было:

"дома просидел месяца 2, позвонили, опять забрали с одной почкой…";

"почки у него по факту нет, по бумагам это нигде не проходит…";

"кто делал операцию — вообще неизвестно... вырезали почку в Ясиноватой… отвезли потом отлёживаться в Донецк".

Кроме того, российских оккупантов бросают на войну в Украину даже без еды и воды. Захватчики начали угрожать командирами, что покинут фронт.

Кроме того, в рядах оккупационных войск фиксируют нередкие случаи употребления наркотиков солдатами российской армии. Из-за употребления запрещенных веществ оккупанты часто попадают в опасные ситуации.