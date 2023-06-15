Генштаб повідомив про знищення великої кількості російської техніки

Українські воїни завдають удару по окупантах. Фото: Генштаб ЗСУ

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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За 14 червня українські захисники знищили на фронтах війни близько 580 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили 12 танків, 14 бронемашин, 10 артилерійських систем і 24 одиниці автомобільної техніки ворожої армії (включаючи цистерни з паливно-мастильними матеріалами).

Загальні втрати російської окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 217 910 (+580) осіб ліквідовано;

танків — 3 955 (+12) од.;

бойових броньованих машин — 7 667 (+14) од.;

артилерійських систем — 3 793 (+10) од.;

РСЗВ — 604 (+1) од.;

засобів ППО — 364 (+0) од.;

літаків — 314 (+0) од.;

гелікоптерів — 301 (+1) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 333 (+9) од.;

крилатих ракет — 1199 (+3) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 506 (+24) од.;

спеціальної техніки — 519 (+3) од.

Втрати російської армії на 15 червня 2023 року

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що за перебігом головних подій на фронтах російсько-української війни 15 червня можна спостерігати на онлайн-картах. Так, в режимі реального часу можливо побачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.