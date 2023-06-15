Генштаб повідомив про знищення великої кількості російської техніки
Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Ліквідовані загарбники
За 14 червня українські захисники знищили на фронтах війни близько 580 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили 12 танків, 14 бронемашин, 10 артилерійських систем і 24 одиниці автомобільної техніки ворожої армії (включаючи цистерни з паливно-мастильними матеріалами).
Загальні втрати російської окупаційної армії за час війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 217 910 (+580) осіб ліквідовано;
- танків — 3 955 (+12) од.;
- бойових броньованих машин — 7 667 (+14) од.;
- артилерійських систем — 3 793 (+10) од.;
- РСЗВ — 604 (+1) од.;
- засобів ППО — 364 (+0) од.;
- літаків — 314 (+0) од.;
- гелікоптерів — 301 (+1) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 333 (+9) од.;
- крилатих ракет — 1199 (+3) од.;
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 506 (+24) од.;
- спеціальної техніки — 519 (+3) од.
Нагадаємо, що за перебігом головних подій на фронтах російсько-української війни 15 червня можна спостерігати на онлайн-картах. Так, в режимі реального часу можливо побачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.