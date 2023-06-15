Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Генштаб повідомив про знищення великої кількості російської техніки arrow

Генштаб повідомив про знищення великої кількості російської техніки

15 червня 2023 09:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Генштаб повідомив про знищення великої кількості російської техніки
Українські воїни завдають удару по окупантах. Фото: Генштаб ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Читайте також:

Ліквідовані загарбники

За 14 червня українські захисники знищили на фронтах війни близько 580 російських окупантів. 

Крім того, росіяни втратили 12 танків, 14 бронемашин, 10 артилерійських систем і 24 одиниці автомобільної техніки ворожої армії (включаючи цистерни з паливно-мастильними матеріалами).

Загальні втрати російської окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 217 910 (+580) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 955 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 667 (+14) од.;
  • артилерійських систем — 3 793 (+10) од.;
  • РСЗВ — 604 (+1) од.;
  • засобів ППО — 364 (+0) од.;
  • літаків — 314 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 301 (+1) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 333 (+9) од.;
  • крилатих ракет — 1199 (+3) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 506 (+24) од.;
  • спеціальної техніки — 519 (+3) од.
Втрати російської армії на 15 червня 2023 року
Втрати російської армії на 15 червня 2023 року
Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що за перебігом головних подій на фронтах російсько-української війни 15 червня можна спостерігати на онлайн-картах. Так, в режимі реального часу можливо побачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Banner

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB