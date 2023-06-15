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Генштаб сообщил об уничтожении большого количества российской техники

15 июня 2023 09:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Генштаб сообщил об уничтожении большого количества российской техники
Украинские воины наносят удар по оккупантам. Фото: Генштаб ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 14 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 580 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли 12 танков, 14 бронемашин, 10 артиллерийских систем и 24 единицы автомобильной техники вражеской армии (включая цистерны с горюче-смазочными материалами).

Общие потери российской оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 217 910 (+580) человек ликвидировано;
  • танков — 3 955 (+12) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 667 (+14) ед.;
  • артиллерийских систем — 3 793 (+10) ед.;
  • РСЗО — 604 (+1) ед.;
  • средств ПВО — 364 (+0) ед.;
  • самолетов — 314 (+0) ед.;
  • вертолетов — 301 (+1) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 333 (+9) ед.;
  • крылатых ракет — 1 199 (+3) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6 506 (+24) ед.;
  • специальной техники — 519 (+3) ед.
Утраты российской армии на 15 июня 2023 года
Утраты российской армии на 15 июня 2023 года
Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что за ходом главных событий на фронтах российско-украинской войны 15 июня можно наблюдать на онлайн-картах. Так, в режиме реального времени можно увидеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

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