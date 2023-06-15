Генштаб сообщил об уничтожении большого количества российской техники
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ликвидированные захватчики
За 14 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 580 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли 12 танков, 14 бронемашин, 10 артиллерийских систем и 24 единицы автомобильной техники вражеской армии (включая цистерны с горюче-смазочными материалами).
Общие потери российской оккупационной армии за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 217 910 (+580) человек ликвидировано;
- танков — 3 955 (+12) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 667 (+14) ед.;
- артиллерийских систем — 3 793 (+10) ед.;
- РСЗО — 604 (+1) ед.;
- средств ПВО — 364 (+0) ед.;
- самолетов — 314 (+0) ед.;
- вертолетов — 301 (+1) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 333 (+9) ед.;
- крылатых ракет — 1 199 (+3) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6 506 (+24) ед.;
- специальной техники — 519 (+3) ед.
Напомним, что за ходом главных событий на фронтах российско-украинской войны 15 июня можно наблюдать на онлайн-картах. Так, в режиме реального времени можно увидеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.