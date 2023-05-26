Генштаб повідомив, скільки військової техніки РФ знищили ЗСУ
Українські військові дають гідну відсіч ворогу на фронті. Окрім "ліквідації" особового складу противника, ЗСУ знищують і російську військову техніку.
Про це інформує Генштаб.
Скільки військових РФ полягло за добу
З початку повномасштабного вторгнення близько 205 720 російських військових було ліквідовано назавжди. Зокрема, сьогодні українська армія відправила 460 окупантів удобрювати українську землю.
Яку техніку РФ вдалось знищити
- танків — 3796 (+1) од.,
- бойових броньованих машин — 7435 (+3) од.,
- артилерійських систем — 3384 (+25) од.,
- РСЗВ — (+0) од.,
- засоби ППО — 328 (+1) од.,
- літаків — 310 (+1) од.,
- гелікоптерів — (+0) од.,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2910 (+3).,
- крилаті ракети — 1015 (+0) од.,
- кораблі /катери — (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн— 6161 (+13) од.,
- спеціальна техніка — 446 (+2) од.
Дані уточнюються.
Нагадаємо, раніше ми писали, у ніч проти 26 травня російські окупаційні війська намагались завдати чергового авіаційного удару "шахедами" по Україні. Відтак, протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних ударів. Також під час нічних обстрілів російським окупаційним військам вдалось влучити ракетою із С-300 по дамбі в районі Карлівки Донецької області. Внаслідок цього є велика загроза підтоплення інших населених пунктів, що поруч.
Додамо, за минулу добу авіація Сил оборони завдала 5 ударів по російських окупантах. Крім того, українські захисники збили ворожий літак Су-25.