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Генштаб повідомив, скільки військової техніки РФ знищили ЗСУ

26 травня 2023 08:21
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Генштаб повідомив, скільки військової техніки РФ знищили ЗСУ
Спалена російська техніка в полі. Фото: Генштаб ЗСУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Українські військові дають гідну відсіч ворогу на фронті. Окрім "ліквідації" особового складу противника, ЗСУ знищують і російську військову техніку.

Про це інформує Генштаб.

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З початку повномасштабного вторгнення близько 205 720 російських військових було ліквідовано назавжди. Зокрема, сьогодні українська армія відправила 460 окупантів удобрювати українську землю.

Яку техніку РФ вдалось знищити

  • танків — 3796 (+1) од.,
  • бойових броньованих машин — 7435 (+3) од.,
  • артилерійських систем — 3384 (+25) од.,
  • РСЗВ — (+0) од.,
  • засоби ППО — 328 (+1) од.,
  • літаків — 310 (+1) од.,
  • гелікоптерів — (+0) од.,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2910 (+3).,
  • крилаті ракети — 1015 (+0) од.,
  • кораблі /катери — (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн— 6161 (+13) од.,
  • спеціальна техніка — 446 (+2) од.

Дані уточнюються.

Втрати Росії за минулу добу. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, раніше ми писали, у ніч проти 26 травня російські окупаційні війська намагались завдати чергового авіаційного удару "шахедами" по Україні. Відтак, протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних ударів. Також під час нічних обстрілів російським окупаційним військам вдалось влучити ракетою із С-300 по дамбі в районі Карлівки Донецької області. Внаслідок цього є велика загроза підтоплення інших населених пунктів, що поруч.

Додамо, за минулу добу авіація Сил оборони завдала 5 ударів по російських окупантах. Крім того, українські захисники збили ворожий літак Су-25.

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