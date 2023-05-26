Генштаб повідомив, скільки військової техніки РФ знищили ЗСУ

Спалена російська техніка в полі. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові дають гідну відсіч ворогу на фронті. Окрім "ліквідації" особового складу противника, ЗСУ знищують і російську військову техніку.

Про це інформує Генштаб.

Читайте також:

Скільки військових РФ полягло за добу

З початку повномасштабного вторгнення близько 205 720 російських військових було ліквідовано назавжди. Зокрема, сьогодні українська армія відправила 460 окупантів удобрювати українську землю.

Яку техніку РФ вдалось знищити

танків — 3796 (+1) од.,

бойових броньованих машин — 7435 (+3) од.,

артилерійських систем — 3384 (+25) од.,

РСЗВ — (+0) од.,

засоби ППО — 328 (+1) од.,

літаків — 310 (+1) од.,

гелікоптерів — (+0) од.,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2910 (+3).,

крилаті ракети — 1015 (+0) од.,

кораблі /катери — (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн— 6161 (+13) од.,

спеціальна техніка — 446 (+2) од.

Дані уточнюються.

Втрати Росії за минулу добу. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, раніше ми писали, у ніч проти 26 травня російські окупаційні війська намагались завдати чергового авіаційного удару "шахедами" по Україні. Відтак, протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних ударів. Також під час нічних обстрілів російським окупаційним військам вдалось влучити ракетою із С-300 по дамбі в районі Карлівки Донецької області. Внаслідок цього є велика загроза підтоплення інших населених пунктів, що поруч.

Додамо, за минулу добу авіація Сил оборони завдала 5 ударів по російських окупантах. Крім того, українські захисники збили ворожий літак Су-25.