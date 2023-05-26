Генштаб сообщил, сколько военной техники РФ уничтожили ВСУ
Украинские военные дают достойный отпор врагу на фронте. Кроме "ликвидации" личного состава противника, ВСУ уничтожают и российскую военную технику.
Об этом информирует Генштаб.
Сколько военных РФ пало за сутки
С начала полномасштабного вторжения около 205 720 российских военных было ликвидировано навсегда. В частности, сегодня украинская армия отправила 460 оккупантов удобрять украинскую землю.
Какую технику РФ удалось уничтожить
- танков — 3796 (+1) ед.,
- боевых бронированных машин — 7435 (+3) ед.,
- артиллерийских систем — 3384 (+25) ед.,
- РСЗО — (+0) ед.,
- средства ПВО — 328 (+1) ед.,
- самолетов — 310 (+1) ед.,
- вертолетов — (+0) ед.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2910 (+3).,
- крылатые ракеты —1015 (+0) ед.,
- корабли /катера — (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6161 (+13) ед.,
- специальная техника — 446 (+2) ед.
Данные уточняются.
Напомним, ранее мы писали, в ночь на 26 мая российские оккупационные войска пытались нанести очередной авиационный удар "шахедами" по Украине. Следовательно, за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных удара. Также во время ночных обстрелов российским оккупационным войскам удалось попасть ракетой из С-300 по дамбе в районе Карловки Донецкой области. Вследствие этого есть большая угроза подтопления других населенных пунктов, которые находятся рядом.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по российским оккупантам. Кроме того, украинские защитники сбили вражеский самолет Су-25.