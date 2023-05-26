Генштаб сообщил, сколько военной техники РФ уничтожили ВСУ

Сожженная российская техника в поле. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные дают достойный отпор врагу на фронте. Кроме "ликвидации" личного состава противника, ВСУ уничтожают и российскую военную технику.

Об этом информирует Генштаб.

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С начала полномасштабного вторжения около 205 720 российских военных было ликвидировано навсегда. В частности, сегодня украинская армия отправила 460 оккупантов удобрять украинскую землю.

Какую технику РФ удалось уничтожить

танков — 3796 (+1) ед.,

боевых бронированных машин — 7435 (+3) ед.,

артиллерийских систем — 3384 (+25) ед.,

РСЗО — (+0) ед.,

средства ПВО — 328 (+1) ед.,

самолетов — 310 (+1) ед.,

вертолетов — (+0) ед.,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2910 (+3).,

крылатые ракеты —1015 (+0) ед.,

корабли /катера — (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн — 6161 (+13) ед.,

специальная техника — 446 (+2) ед.

Данные уточняются.

Потери России за прошедшие сутки. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, ранее мы писали, в ночь на 26 мая российские оккупационные войска пытались нанести очередной авиационный удар "шахедами" по Украине. Следовательно, за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных удара. Также во время ночных обстрелов российским оккупационным войскам удалось попасть ракетой из С-300 по дамбе в районе Карловки Донецкой области. Вследствие этого есть большая угроза подтопления других населенных пунктов, которые находятся рядом.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по российским оккупантам. Кроме того, украинские защитники сбили вражеский самолет Су-25.