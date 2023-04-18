Генштаб розповів про нові удари Збройних сил України по окупантам

Збройні сили України завдають удари по окупантам. Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб оприлюднив нові удари ЗСУ по територіях зосередження російських військ. Також зробили обстріл зенітно-ракетного комплексу противника.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

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Зазначається, що Авіація Сил оборони за добу завдала:

3 ударів по районах зосередження особового складу

удару по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки

станцію радіоелектронної боротьби

ще один важливий військовий об’єкт окупантів.

Нагадаємо, що за минулу добу, 17 квітня, Збройні сили України ліквідували майже 500 окупантів. Загалом за час війни було знищено 183130 російських солдатів.