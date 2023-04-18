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Генштаб розповів про нові удари Збройних сил України по окупантам

18 квітня 2023 19:00
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Генштаб розповів про нові удари Збройних сил України по окупантам
Збройні сили України завдають удари по окупантам. Фото: Генштаб ЗСУ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Генштаб оприлюднив нові удари ЗСУ по територіях зосередження російських військ. Також зробили обстріл зенітно-ракетного комплексу противника.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

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Зазначається, що Авіація Сил оборони за добу завдала:

  • 3 ударів по районах зосередження особового складу
  • удару по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

  • 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки
  • станцію радіоелектронної боротьби
  • ще один важливий військовий об’єкт окупантів.

Нагадаємо, що за минулу добу, 17 квітня, Збройні сили України ліквідували майже 500 окупантів. Загалом за час війни було знищено 183130 російських солдатів.

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