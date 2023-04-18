Генштаб розповів про нові удари Збройних сил України по окупантам
18 квітня 2023 19:00
Збройні сили України завдають удари по окупантам. Фото: Генштаб ЗСУ
Генштаб оприлюднив нові удари ЗСУ по територіях зосередження російських військ. Також зробили обстріл зенітно-ракетного комплексу противника.
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
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Зазначається, що Авіація Сил оборони за добу завдала:
- 3 ударів по районах зосередження особового складу
- удару по зенітно-ракетному комплексу противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:
- 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки
- станцію радіоелектронної боротьби
- ще один важливий військовий об’єкт окупантів.
Нагадаємо, що за минулу добу, 17 квітня, Збройні сили України ліквідували майже 500 окупантів. Загалом за час війни було знищено 183130 російських солдатів.