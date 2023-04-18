Генштаб рассказал о новых ударах Вооруженных сил Украины по оккупантам
18 апреля 2023 19:00
Вооруженные силы Украины наносят удары по оккупантам. Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб обнародовал новые удары ВСУ по территориям сосредоточения российских войск. Также произвели обстрел зенитно-ракетного комплекса противника.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Авиация Сил обороны за сутки нанесла:
- 3 удара по районам сосредоточения личного состава;
- удар по зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники;
- станцию радиоэлектронной борьбы;
- еще один важный военный объект оккупантов.
Напомним, что за минувшие сутки, 17 апреля, Вооруженные силы Украины ликвидировали около 500 оккупантов. Всего за время войны было уничтожено 183 130 русских солдат.