Генштаб рассказал о новых ударах Вооруженных сил Украины по оккупантам

Вооруженные силы Украины наносят удары по оккупантам. Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб обнародовал новые удары ВСУ по территориям сосредоточения российских войск. Также произвели обстрел зенитно-ракетного комплекса противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Авиация Сил обороны за сутки нанесла:

3 удара по районам сосредоточения личного состава;

удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники;

станцию радиоэлектронной борьбы;

еще один важный военный объект оккупантов.

Напомним, что за минувшие сутки, 17 апреля, Вооруженные силы Украины ликвидировали около 500 оккупантов. Всего за время войны было уничтожено 183 130 русских солдат.