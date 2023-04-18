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Генштаб рассказал о новых ударах Вооруженных сил Украины по оккупантам

18 апреля 2023 19:00
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Генштаб рассказал о новых ударах Вооруженных сил Украины по оккупантам
Вооруженные силы Украины наносят удары по оккупантам. Фото: Генштаб ВСУ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Генштаб обнародовал новые удары ВСУ по территориям сосредоточения российских войск. Также произвели обстрел зенитно-ракетного комплекса противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Авиация Сил обороны за сутки нанесла:

  • 3 удара по районам сосредоточения личного состава;
  • удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники;
  • станцию радиоэлектронной борьбы;
  • еще один важный военный объект оккупантов.

Напомним, что за минувшие сутки, 17 апреля, Вооруженные силы Украины ликвидировали около 500 оккупантов. Всего за время войны было уничтожено 183 130 русских солдат.

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