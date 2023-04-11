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Генштаб розповів про успіхи Сил оборони за минулу добу: десять повітряних цілей і ЗРК

11 квітня 2023 07:18
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Генштаб розповів про успіхи Сил оборони за минулу добу: десять повітряних цілей і ЗРК
Українські солдати полюють за дронами рф / Фото: Арміяinform
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

За минулу добу артилерія ЗСУ обстріляла зенітний комплекс російської армії. Українська авіація тим часом збила дев’ять безпілотників та один ворожий гелікоптер.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

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За попередню добу українські Повітряні сили завдали майже два десятки успішних ударів по російській армії.

Так, було підтверджено ураження одного гелікоптера Мі-24 та дев’яти безпілотників різних типів.

Крім того, українська авіація обстріляла вісім районів зосередження особового складу та військової техніки окупантів і одну позицію зенітно-ракетного комплексу.

Артилерія і ракетні війська України проти ворога

Робота наземних підрозділів Збройних сил України за минулу добу також відзначилася успішними ударами по об’єктах окупаційних військ.

Так, артилерія та ракетні війська завдали влучних ударів по складу з боєприпасами і району зосередження живої сили та техніки росіян.

Нагадаємо, колишній командувач силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес заявив, що ЗСУ можуть звільнити Крим від окупантів вже до кінця літа. І головною умовою успішного наступу на Крим є надання Україні високоточної зброї великої дальності.

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