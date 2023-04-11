Генштаб рассказал об успехах Сил обороны за прошедшие сутки: десять воздушных целей и ЗРК

Украинские солдаты охотятся за дронами рф / Фото: Армияinform

За минувшие сутки артиллерия ВСУ обстреляла зенитный комплекс российской армии. Украинская авиация тем временем сбила девять беспилотников и один вражеский вертолет.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Успешная работа авиации ВСУ

За предыдущие сутки украинские Воздушные силы нанесли почти два десятка успешных ударов по российской армии.

Так, было подтверждено поражение одного вертолета Ми-24 и девяти беспилотников разных типов.

Кроме того, украинская авиация обстреляла восемь районов сосредоточения личного состава и военной техники окупантов и одну позицию зенитно-ракетного комплекса.

Артиллерия и ракетные войска Украины против врага

Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась успешными ударами по объектам оккупационных войск.

Так, артиллерия и ракетные войска нанесли меткие удары по составу с боеприпасами и району сосредоточения живой силы и техники россиян.

Напомним, бывший командующий силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что ВСУ могут освободить Крым от оккупантов уже к концу лета. И главным условием успешного наступления на Крым является предоставление Украине высокоточного оружия большой дальности.