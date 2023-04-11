Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Генштаб рассказал об успехах Сил обороны за прошедшие сутки: десять воздушных целей и ЗРК arrow

Генштаб рассказал об успехах Сил обороны за прошедшие сутки: десять воздушных целей и ЗРК

11 апреля 2023 07:18
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Генштаб рассказал об успехах Сил обороны за прошедшие сутки: десять воздушных целей и ЗРК
Украинские солдаты охотятся за дронами рф / Фото: Армияinform
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

За минувшие сутки артиллерия ВСУ обстреляла зенитный комплекс российской армии. Украинская авиация тем временем сбила девять беспилотников и один вражеский вертолет.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Успешная работа авиации ВСУ

За предыдущие сутки украинские Воздушные силы нанесли почти два десятка успешных ударов по российской армии.

Так, было подтверждено поражение одного вертолета Ми-24 и девяти беспилотников разных типов.

Кроме того, украинская авиация обстреляла восемь районов сосредоточения личного состава и военной техники окупантов и одну позицию зенитно-ракетного комплекса.

Артиллерия и ракетные войска Украины против врага

Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась успешными ударами по объектам оккупационных войск.

Так, артиллерия и ракетные войска нанесли меткие удары по составу с боеприпасами и району сосредоточения живой силы и техники россиян.

Напомним, бывший командующий силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что ВСУ могут освободить Крым от оккупантов уже к концу лета. И главным условием успешного наступления на Крым является предоставление Украине высокоточного оружия большой дальности.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB