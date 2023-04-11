Генштаб рассказал об успехах Сил обороны за прошедшие сутки: десять воздушных целей и ЗРК
За минувшие сутки артиллерия ВСУ обстреляла зенитный комплекс российской армии. Украинская авиация тем временем сбила девять беспилотников и один вражеский вертолет.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Успешная работа авиации ВСУ
За предыдущие сутки украинские Воздушные силы нанесли почти два десятка успешных ударов по российской армии.
Так, было подтверждено поражение одного вертолета Ми-24 и девяти беспилотников разных типов.
Кроме того, украинская авиация обстреляла восемь районов сосредоточения личного состава и военной техники окупантов и одну позицию зенитно-ракетного комплекса.
Артиллерия и ракетные войска Украины против врага
Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась успешными ударами по объектам оккупационных войск.
Так, артиллерия и ракетные войска нанесли меткие удары по составу с боеприпасами и району сосредоточения живой силы и техники россиян.
Напомним, бывший командующий силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что ВСУ могут освободить Крым от оккупантов уже к концу лета. И главным условием успешного наступления на Крым является предоставление Украине высокоточного оружия большой дальности.