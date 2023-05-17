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Генштаб розповів про успішні удари ЗСУ по позиціях росіян

17 травня 2023 07:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Генштаб розповів про успішні удари ЗСУ по позиціях росіян
Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Розпочалася 448 доба збройної агресії Росії проти України. Минулої доби, 16 травня, ЗСУ завдали 14 ударів по позиціях росіян.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"За останні 24 години авіаційні сили оборони провели 14 атак на області, де були зосереджені війська і військова техніка противника, а також здійснили чотири удари по протиповітряно-ракетних системах противника", — йдеться в повідомленні.

У Генштабі уточнили, що за добу українські воїни знищили 10 ударних і шість розвідувальних безпілотників.

Крім того, протягом останніх 24 годин, підрозділи ракетних військ та артилерії знищили шість зон, де були розташовані військовослужбовці противника, три станції, що займаються радіоелектронною боротьбою, чотири склади з боєприпасами противника та один пункт зберігання паливно-мастильних матеріалів окупаційних сил.

Нагадаємо, що українські військові продовжують знищувати російських окупантів та ворожу військову техніку. Протягом 16 травня вони завдали кількох ударів по районах зосередження супротивника, а також приземлили безпілотники.

Крім того, українські захисники знищили вже сім російських гіперзвукових ракет "Кинжал". Загалом у розпорядженні російських військ залишилося 73 одиниці цієї зброї, якій успішно протидіє західна ППО на службі України.

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