Генштаб розповів про успішні удари ЗСУ по позиціях росіян
Розпочалася 448 доба збройної агресії Росії проти України. Минулої доби, 16 травня, ЗСУ завдали 14 ударів по позиціях росіян.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
ЗСУ завдають удару по позиціях росіян
"За останні 24 години авіаційні сили оборони провели 14 атак на області, де були зосереджені війська і військова техніка противника, а також здійснили чотири удари по протиповітряно-ракетних системах противника", — йдеться в повідомленні.
У Генштабі уточнили, що за добу українські воїни знищили 10 ударних і шість розвідувальних безпілотників.
Крім того, протягом останніх 24 годин, підрозділи ракетних військ та артилерії знищили шість зон, де були розташовані військовослужбовці противника, три станції, що займаються радіоелектронною боротьбою, чотири склади з боєприпасами противника та один пункт зберігання паливно-мастильних матеріалів окупаційних сил.
Нагадаємо, що українські військові продовжують знищувати російських окупантів та ворожу військову техніку. Протягом 16 травня вони завдали кількох ударів по районах зосередження супротивника, а також приземлили безпілотники.
Крім того, українські захисники знищили вже сім російських гіперзвукових ракет "Кинжал". Загалом у розпорядженні російських військ залишилося 73 одиниці цієї зброї, якій успішно протидіє західна ППО на службі України.