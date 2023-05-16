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В Генштабе сообщили об успехах ВСУ на фронте в течение суток

16 мая 2023 20:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Генштабе сообщили об успехах ВСУ на фронте в течение суток
Украинская военная техника наносит удар по оккупантам. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и вражескую военную технику. В течение этих суток они нанесли несколько ударов по районам сосредоточения противника, а также приземлили беспилотники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага. В Генштабе рассказали, что украинские военные также совершили три удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

В течение этих суток ВСУ уничтожили иранский ударный БпЛА Shahed и два разведывательных дрона.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили пять районов сосредоточения живой силы, три станции радиоэлектронной борьбы, два состава боеприпасов противника и пункт горюче-смазочных материалов оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, в течение нескольких дней украинские военные освободили от противника на севере и юге пригород Бахмута Донецкой области около 20 квадратных километров. Однако российские оккупанты продолжают наступление.

Также мы писали, что количество уничтоженных за прошедшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек, в общей сложности за время войны россияне потеряли почти 200 тысяч военных. Кроме того, захватчики в последние дни продолжают терять большое количество артиллерийских систем.

Добавим, по состоянию на 16 мая российские войска ведут основное наступление на территории Донецкой области. Также оккупанты пытаются атаковать в Луганской, Харьковской и Запорожской областях.

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