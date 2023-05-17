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Генштаб рассказал про успешные удары ВСУ по позициям россиян

17 мая 2023 07:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Генштаб рассказал про успешные удары ВСУ по позициям россиян
Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Начались 448 сутки вооруженной агрессии России против Украины. За прошедшие сутки, 16 мая, ВСУ нанесли 14 ударов по позициям россиян.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"За последние 24 часа, авиационные силы обороны провели 14 атак на области, где были сосредоточены войска и военная техника противника, а также осуществили четыре удара по противовоздушно-ракетным системам противника", — говорится в сообщении.

При этом в Генштабе уточнили, что за сутки украинские воины уничтожили 10 ударных и шесть разведывательных беспилотников.

Кроме того, в течение последних 24 часов, подразделения ракетных войск и артиллерии уничтожили шесть зон, где были расположены военнослужащие противника, три станции, занимающиеся радиоэлектронной борьбой, четыре склада с боеприпасами противника и один пункт хранения горюче-смазочных материалов оккупационных сил.

Напомним, что украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и вражескую военную технику. В течение 16 мая они нанесли несколько ударов по районам сосредоточения противника, а также приземлили беспилотники.

Кроме того, украинские защитники уничтожили уже семь российских гиперзвуковых ракет "Кинжал". Всего в распоряжении российских войск осталось 73 единицы этого оружия, которому успешно противодействует западная ПВО на службе Украины.

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