Генштаб рассказал про успешные удары ВСУ по позициям россиян

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Начались 448 сутки вооруженной агрессии России против Украины. За прошедшие сутки, 16 мая, ВСУ нанесли 14 ударов по позициям россиян.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"За последние 24 часа, авиационные силы обороны провели 14 атак на области, где были сосредоточены войска и военная техника противника, а также осуществили четыре удара по противовоздушно-ракетным системам противника", — говорится в сообщении.

При этом в Генштабе уточнили, что за сутки украинские воины уничтожили 10 ударных и шесть разведывательных беспилотников.

Кроме того, в течение последних 24 часов, подразделения ракетных войск и артиллерии уничтожили шесть зон, где были расположены военнослужащие противника, три станции, занимающиеся радиоэлектронной борьбой, четыре склада с боеприпасами противника и один пункт хранения горюче-смазочных материалов оккупационных сил.

Напомним, что украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и вражескую военную технику. В течение 16 мая они нанесли несколько ударов по районам сосредоточения противника, а также приземлили беспилотники.

Кроме того, украинские защитники уничтожили уже семь российских гиперзвуковых ракет "Кинжал". Всего в распоряжении российских войск осталось 73 единицы этого оружия, которому успешно противодействует западная ПВО на службе Украины.